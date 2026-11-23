കോൺഗ്രസ് തിളക്കുന്നു...! എ ഗ്രൂപ്പ് നീക്കത്തിലും കെ.സി ക്യാമ്പെന്ന് വി.ഡി പക്ഷംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ആറ് മാസത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളെ പോലും ബാധിക്കും വിധം ഗ്രൂപ്പ് പോരിലും രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളിലും തിളച്ചുമറിയുകയാണ് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കെ.സി പക്ഷ നീക്കങ്ങൾ മറനീക്കി പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വി.ഡി സതീശനെതിരെ പരാതിയുമായി എ ഗ്രൂപ്പ് ഡൽഹിയിലെത്തിയതും സാഹചര്യങ്ങളെ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. പദവി വീതം വെക്കലിലെ അതൃപ്തികളാണ് കാരണമായി പറയുന്നതെങ്കിലും ‘കൂടിയാലോചനയില്ലെന്ന’ വി.ഡി. സതീശനെതിരായ കെ.സി പക്ഷത്തിന്റെ കുറ്റപത്രം തന്നെയാണ് എ ഗ്രൂപ്പും മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. ഇതോടെ എ ഗ്രൂപ്പ് നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ കെ.സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ കൂടി സംശയിക്കുകയാണ് വി.ഡി പക്ഷം.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ തന്നെ കെ.സി പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന പി.സി. വിഷ്ണുനാഥും ഷാഫി പറമ്പിലും ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പ് പാളയത്തിലാണ്. ഇതാണ് വി.ഡി പക്ഷത്തിന്റെ ഊഹങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. കെ.സിയുടെ ചാവേറുകളായി എ ഗ്രൂപ്പ് വഴിമാറുന്നുവെന്ന വിമർശനവും വി.ഡി പക്ഷത്തിനുണ്ട്. ഫലത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം പതിറ്റാണ്ടുകളായി കണ്ടിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗത ‘എ-ഐ’ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും സങ്കീർണവുമായ ഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധിയെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ, കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്, ദേശീയ തലത്തിൽ സംഘടനാ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എന്നിങ്ങനെ ഭരണ-രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിന്റെ നിർണായക പദവികളിലിരിക്കുന്നവരാണ് പോർമുഖത്ത്. മുഖ്യമന്ത്രി നിർണയ ചർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പരിക്കേറ്റ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും വി.ഡി. സതീശനെതിരായ നീക്കങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുന്നത് വലിയ പ്രഹരമാണ്. ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ നീക്കങ്ങളെ കെ.സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആസൂത്രണമായി വി.ഡി പക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചത്.
മറുഭാഗത്തിനാകട്ടെ പ്രതിരോധിക്കാനുമായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മാസങ്ങളായി നിർജീവമായി കിടന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് നീക്കങ്ങൾ സംശയാസ്പദമായി വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. വി.ഡി പക്ഷം ഹൈകമാൻഡിനെ സമീപിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനശൈലിക്കെതിരെ തങ്ങളുടെ പരാതികളും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കെ.സി പക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം.
ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിലും പ്രതിസന്ധി
സാധാരണ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ തർക്കങ്ങളിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് നിഷ്പക്ഷമായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ തന്നെ തർക്കത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കക്ഷിയാണെന്നത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെയും വേഗതയെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു.
ഒരു മന്ത്രിയെ രാജിവയ്പിച്ച് അധ്യക്ഷനാക്കുന്നത് സർക്കാറിനും പാർട്ടിക്കും തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടയിലും, സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ഇരട്ടപ്പദവി അവസാനിപ്പിച്ച് പൂർണസമയ സംഘടനാ ചുമതല വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമവായ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രഥമ ആവശ്യം. എന്നാൽ കെ.സി ക്യാമ്പിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ നിയമിച്ചാൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാനുള്ള നീക്കമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും സംഘർഷം മൂർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫലത്തിൽ എ.പി അനിൽകുമാറിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ വഴിമുട്ടിയ നിലയിലാണ്.