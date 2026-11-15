വളർമതി ഐസിയുവിൽ തന്നെ; നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യനില വളരെ മോശമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ

വളർമതി ഐസിയുവിൽ തന്നെ; നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യനില വളരെ മോശമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എൽ.പി.എസ്.ടി സമര നേതാവ് എസ്. വളർമതി നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യനില വളരെ മോശമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ 19 ദിവസമായി നിരാഹാരമിരിക്കുകയായിരുന്ന വളർമതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിനുശേഷവും നിരാഹാരം തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ഐ.സി.യുവിലാണ് വളർമതി. വളർമതിയുടെ ശരീരത്തിലെ മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം, ഷുഗർ, ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നിവയുടെ അളവ് കുറയുകയാണെന്നും നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാകുമെന്നും ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിച്ചത്.
വളർമതിക്കൊപ്പം റാങ്ക് ഹോൾഡർ ജയകൃഷ്ണനും നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ.സി.യുവിൽ നിന്ന് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ അധികൃതർ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഒരാളുടെ ജീവൻ കൈയിൽവെച്ച് സർക്കാർ പന്താടുകയാണെന്നും സമരക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു.
സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എൽ.പി.എസ്.ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ എസ്. വളർമതിയെ സമരത്തിനിടെ പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. പിന്നാലെ വളർമതിക്കു പകരം ഉദ്യോഗാർഥി എം. ജയകൃഷ്ണൻ നിരാഹാരം ആരംഭിക്കുകയും എന്നാൽ ഇന്നലെ വീണ്ടും വളർമതി സമരപ്പന്തലിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും ഇവരെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
അതിനിടെ, സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായെത്തി ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, യുവമോർച്ച, ഫ്രറ്റേർണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് എന്നീ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സമരത്തിന് എല്ലാ വിധ സഹായങ്ങളും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എയ്ഡഡ് അധ്യാപക നിയമനം പി.എസ്.സിക്ക് വിടുക, അധ്യാപക-വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം 1:25 ആക്കുക, അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കുകയും നിയമനങ്ങൾ സുതാര്യവുമാക്കുക അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അവർ ഉയർത്തുന്ന ഒരാവശ്യം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയെന്നാണ് സർക്കാർ അവകാശവാദം.