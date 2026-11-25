വി. അബ്ദുറഹ്മാന് കുരുക്കായി കായിക ഉച്ചകോടിയും; വൻ ധൂർത്താണ് നടന്നതെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ മറവിൽ നടന്ന കള്ളക്കളിയിൽ പ്രതിയായ മുൻ കായിക മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹ്മാന് കുരുക്കായി രാജ്യാന്തര കായിക ഉച്ചകോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണവും. സർക്കാർ ഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഇടപെടൽ രാജ്യാന്തര കായിക മേളയിലും അബ്ദുറഹ്മാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായെന്ന പരാതി ഉൾപ്പെടെ കായിക വകുപ്പ് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി എൻ. പ്രശാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കായിക മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷിന്റെ നിർദേശാനുസരണമാണ് സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി അന്വേഷിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് വകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
2024 ജനുവരി 23 മുതൽ 26 വരെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉച്ചകോടി നടന്നത്. കായിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കുക, നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുക, കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇ-സ്പോർട്സ് പോലുള്ള മേഖലകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്. സർക്കാർ ഖജനാവിൽനിന്ന് കോടികൾ ചെലവാക്കി നടത്തിയ ഉച്ചകോടിയിലൂടെ വലിയ വരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. എന്നാൽ, അതുണ്ടായില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 3.62 കോടി രൂപ സർക്കാർ ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയ ഉച്ചകോടിക്കുശേഷം നടത്തിപ്പുകാരായ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ 6.96 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് സർക്കാറിൽ തിരിച്ചടച്ചതെന്നാണ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഉച്ചകോടിയുടെ പേരിൽ വൻ ധൂർത്ത് നടന്നതയാണ് പരാതി.