വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് കോടതിയുടെ അടിയന്തര നോട്ടീസ്text_fields
കൊല്ലം: എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ഭാരവാഹികൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനെതിരായ ഹരജിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അടിയന്തര നോട്ടീസ് അയക്കാൻ കൊല്ലം മുൻസിഫ് കോടതി ഉത്തരവ്. ഭാരവാഹികളുടെ കാലാവധി 2020ൽ അവസാനിച്ചെന്നും അവർക്ക് തുടരാൻ നിയമപരമായ അർഹതയില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം അംഗം പി.എസ്. രാജീവ് നൽകിയ ഹരജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചാണ് എതിർ കക്ഷികൾക്ക് അടിയന്തര നോട്ടീസ് അയക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എം.എൻ. സോമൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി അരയക്കണ്ടി സന്തോഷ് എന്നിവരാണ് എതിർകക്ഷികൾ.
2015 ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ, അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിലവിലെ ഭാരവാഹികളുടെ കാലാവധി 2020 ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് അവസാനിച്ചതായി ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിയമാവലിയിലെ 18-ാം ചട്ടപ്രകാരം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം.
കൂടാതെ, കമ്പനി നിയമത്തിലെ 164(2)(എ) വകുപ്പ് പ്രകാരം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക കണക്കുകളും റിട്ടേണുകളും സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ നിലവിലെ ഭാരവാഹികൾക്ക് തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ നിയമപരമായ അയോഗ്യതയുണ്ടെന്നും ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. ഹരജിക്കാരനായ പി.എസ്. രാജീവിനുവേണ്ടി അഡ്വ. വി. വേണുഗോപാലൻ നായർ, അഡ്വ. എ.കെ. മനോജ്, അഡ്വ. പി.കെ. ശ്യാമളാദേവി, അഡ്വ. എം.ജി. അനന്യ, അഡ്വ. എം.ആർ. പ്രിയങ്ക ശർമ, അഡ്വ. കൃഷ്ണേന്ദു അജിത് എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി.