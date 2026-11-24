‘ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞ പേര് എന്റേത്, ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ മാറിമറിഞ്ഞു എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും അറിയില്ല’; യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ വിവാദത്തിൽ ജെ.എസ് അഖില്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് തന്റെ പേരായിരുന്നുവെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നതായി കെപിസിസി അംഗം ജെ.എസ് അഖില്. എന്നാൽ, ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ മാറിമറിഞ്ഞു എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അഖിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി നിർദേശിച്ചിരുന്ന പേര് ജെ.എസ്. അഖിലിന്റേത് ആയിരുന്നെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അഖിലിന്റെ പ്രതികരണം. ‘ആ തീരുമാനം ഒരു കുറിപ്പായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നൽകിയിരുന്നു. ഞാൻ അത് കണ്ടതുമാണ്. പാർട്ടിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അത് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ മാറിമറിഞ്ഞു എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല. മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി സജീവമായി അന്വേഷിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും’ -അഖിൽ പറഞ്ഞു.
താൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പാർട്ടിയെയും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന ഉറച്ചതീരുമാനം കാരണമാണ് പൊതുമധ്യത്തിൽ പ്രശ്നമാക്കാതിരുന്നത്. പരിപൂർണമായി അതിൽനിന്ന് മാറിനിന്നുകൊണ്ട്, എന്താണോ ബാക്കിയുള്ളവർ എടുത്ത തീരുമാനം അത് അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തില് ഒരു പ്രതികരണം നടത്തണമെന്ന് ഒരിക്കല് പോലും കരുതിയതല്ല. തന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയതില് ഉമ്മന് ചാണ്ടിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അഖില് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
കെഎസ്യു-യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി പരിഗണിച്ചപ്പോള് എല്ലാം, ആ സ്ഥാനങ്ങള് ആരൊക്കെയോ ചേര്ന്ന് ബോധപൂര്വം ഇല്ലാതാക്കിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇന്ന് കുതികാല് വെട്ടുന്നവര്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണ് എല്ലാ പാര്ട്ടിയിലും. ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി വന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോള് എല്ലാവര്ക്കുമറിയാമെന്നും അഖില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘ചില ആളുകള് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ നടക്കാവൂ എന്നത് ശരിയല്ല. ഷാഫി പറമ്പില് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളാണോ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണി മുതല് ഞാനും സൈബറാക്രമണം നേരിടുകയാണ്. ഫോണ് വിളിച്ച് തെറികളാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തില് ആണെങ്കിലും ശരിയായ നടപടിയല്ല’ -അഖില് പറഞ്ഞു. തന്നെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില് നിന്നും ഇല്ലാതാക്കി എന്നാണ് എതിര് ചേരിയില് ഉള്ളവര് പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. എന്നാല് ഉമ്മന് ചാണ്ടി കാണിച്ച നീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നിര്ത്തി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിലുമായി ഇതുവരെ പരാതിയോ പരിഭവമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ജനങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നും അഖില് പ്രതികരിച്ചു.
പാവപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കാനും അവർക്കിടയിൽ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പഠിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയമെന്നും അഖിൽ വ്യക്തമാക്കി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അവസാന നാളുകളിൽ ശബ്ദം നിലച്ചപ്പോൾ എഴുതിക്കൊടുത്തത് കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള അഖിലിന്റെ പേരായിരുന്നുവെന്നാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ആ കുറിപ്പടി വലിച്ചുകീറി ചവറ്റുകുട്ടയിൽ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് അടൂർക്കാരനായ ശിഷ്യൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അധ്യക്ഷനാക്കിയത്. അതിന് പിന്നിൽ ഷാഫി പറമ്പിലാണ്. തനിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തുവിടും. കൊച്ചി പനമ്പള്ളി നഗറിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ച ഒരു ആദരണീയനായ നേതാവ് ഒരാളുടെ കാലുപിടിച്ച് കേണപേക്ഷിച്ച സംഭവവും 2020 എന്ന വാഹനത്തിന്റെ നമ്പറും ഇപ്പോൾ സൂചനയായി നൽകുകയാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നാലെ വെളിപ്പെടുത്തും. താൻ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പൊതുജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും. തന്റെ മകൻ പണ്ടെങ്ങോ ഇട്ട പോസ്റ്റ് കുത്തിപ്പൊക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ, അവൻ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെയുണ്ട്. നിലവിൽ ലണ്ടനിലായതിനാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ് മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതിനാലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൗനത്തെ വിമർശിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ.സി. വേണുഗോപാലും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ താൻ കക്ഷിയല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും മകൻ അമനും നേരെ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചത്.