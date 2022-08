cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുനനന്തപുരം:സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ മറുപടിയില്ലെന്ന് യു.ഡി.എഫിന്റെ പരാതി. നിയമസഭ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുധമായി നക്ഷത്രമിട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാറ്റിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ട പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ കേരള സന്ദർശനവും എ.കെ.ജി സെന്റെർ ആക്രണവും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് മാറ്റിയത്.. നിയമസഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെതിരെ യു.ഡി.എഫ് സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകി. ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച് ഡോ. മാത്യു കുഴല്‍നാടൻ, കെ.കെ.രമ, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, എൻ.ഷംസുദീൻ, സനീഷ്‍കുമാര്‍ ജോസഫ്, സി ആര്‍ മഹേഷ്, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, എ.പി.അനിൽ കുമാർ, എം വിൻസെൻറ്, എൽദോസ് പി. കുന്നപ്പിള്ളിൽ, റോജി എം. ജോൺ, സണ്ണി ജോസഫ്, ടി. ജെ. വിനോദ് എന്നിവരാണ് ചോദ്യം നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഡി.ലിറ്റ് ബിരുദം സ്വീകരിക്കാനായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ച അംഗീകൃത റൂട്ട് മാപ്പിന് വിരുധമായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ എത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ദിവസം ഏത് സമയത്താണ് അപ്രകാരം ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതെന്നും ചോദിച്ചു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തെയും മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നോവെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നോവെന്നും കുഴൽ നാടൻ ചോദിച്ചു. സഭയിൽ മറുപടി നൽകിയാൽ ഉപചോദ്യം ഉണ്ടാകും അത് ഒഴിവാക്കിനാണ് നക്ഷത്ര ചിഹ്നമില്ലാത്ത ചോദ്യമാക്കിയതെന്നാണ് ആരോപണം. എ. കെ. ജി. സെന്റ൪ സ്ഫോടകവസ്തു ആക്രമണകേസ് സംബന്ധിച്ച് സനീഷ്‍കുമാര്‍ ജോസഫ്, സജീവ് ജോസഫ്, കെ. ബാബു, ടി.സിദ്ദിഖ്, അൻവർ സാദത്ത്, ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ, സി.ആര്‍ മഹേഷ്, റോജി എം.ജോൺ എന്നിവരാണ് ചോദ്യം നൽകിയത്. 2022 ജൂൺ 30 -ന് എ. കെ. ജി. സെന്ററിൽ സ്ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞ സംഭവത്തിലെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമെന്താണ്. സംഭവത്തിന്റെ സി. സി. ടി. വി. ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആയത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നോവെന്നും പ്രതികൾ ഭരണപക്ഷ അനുഭാവികൾ ആയതുകൊണ്ട് പോലീസ് കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചു എന്ന ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു. അതും നക്ഷത്രമില്ലാത്ത ചോദ്യമായി. നിയമസഭാതലത്തില്‍ വെച്ച്‌ വാക്കാല്‍ മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിനാണ് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ലഭിക്കുന്നത്. പ്രതിക്ഷത്തിന് അതിൽ ഉപചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആ അവകാശമാണ് ഇപ്പോൾ കവർന്നെടുത്തുവെന്നാണ് യു.ഡി.എഫിന്റെ പരാതി. Show Full Article

UDF's complaint is that there is no answer in the Assembly to the questions that cut off the government.