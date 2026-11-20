മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ യു.എ.പി.എ പിൻവലിച്ചു; പിന്നിട്ടത് 560 ദിവസത്തെ തടവ്text_fields
നാഗ്പൂർ: യു.എ.പി.എ ചുമത്തി മഹാരാഷ്ട്ര ജയിലിലടച്ച മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ റിജാസ് എം. സിദ്ദിഖിന്റെ മേൽ ചുമത്തിയ യു.എ.പി.എ വകുപ്പുകൾ കോടതി ഒഴിവാക്കി. 560 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നാഗ്പൂർ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഈ നിർണ്ണായക വിധി. 2025 മേയ് എട്ടിന് മഹാരാഷ്ട്ര തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് (ATS) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹം നാഗ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ അതീവ സുരക്ഷാ തടവറയിലായിരുന്നു.
അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 26 വയസ്സായിരുന്നു റിജാസിന്. മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമൂഹിക നീതി, ന്യൂനപക്ഷ-ആദിവാസി വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിലൂന്നി നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര-ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. മക്തൂബ് മീഡിയ (Maktoob Media), ദ ഒബ്സർവർ പോസ്റ്റ് (The Observer Post), കൗണ്ടർകറന്റ്സ് (Countercurrents) എന്നിവയിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നിരവധി ഭരണകൂട വീഴ്ചകളും വിവേചനങ്ങളും അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ച് തിരിച്ചുവരുന്ന വഴിയാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്.
ബസ്തറിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനുകളും സുനിത പൊട്ടം, രഘു മിഡിയാമി എന്നീ ആദിവാസി പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റും റിജാസ് വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു. സിദ്ദിഖ് കാപ്പൻ, രൂപേഷ് കുമാർ സിങ്, കശ്മീരി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള നീക്കങ്ങളും അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും കശ്മീരിലെ വീടുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനെതിരായപ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും പേരിൽ കേരളത്തിൽ അഞ്ച് എഫ്.ഐ.ആറുകൾ റിജാസിനെതിരെയുണ്ട്.
നിരോധിത സി.പി.ഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) ബന്ധം ആരോപിച്ചാണ് എ.ടി.എസ്. റിജാസിനെതിരെ യു.എ.പി.എ സെക്ഷൻ 38, 39 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിരുന്നത്. കലാപത്തിന് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുക, പൊതുജനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത പരത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) 152, 353(1) വകുപ്പുകളും ഐ.ടി ആക്ട് 67-ാം വകുപ്പും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് സാഹിത്യങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വാദം.