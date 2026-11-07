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    വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ​ത് യുഎഇ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ പേ​ര് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ളി

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    വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ​ത് യുഎഇ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ പേ​ര് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ളി
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    മ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി ഡോ. ​മാ​നി​അ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ​യോ​ടൊ​പ്പം

    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: 1960ക​ളി​ൽ ക​ട​ൽ ക​ട​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​സി​രാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മ​ര​ത്തി​രു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ഫി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മാ​ട്ടൂ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ 86കാ​ര​നാ​യ പി.​പി. മ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി. യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​മാ​നാ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ​യു​ടെ പേ​ര് ത​ന്റെ പേ​രി​നോ​ടാ​പ്പം ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ല​യാ​ളി- മാ​നാ മ​ഹ​മൂ​ദ്.

    മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക, ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി. സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ട്ടൂ​ൽ വേ​ദാ​മ്പ്രം ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ​യും ന​ജാ​ത്തു​ൽ ഈ​മാ​ൻ സു​ന്നി മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ർ​ഫാ​നി​യ ജൂ​നി​യ​ർ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ്, ന​ജാ​ത്ത് ഗേ​ൾ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ട് .

    അ​റ​ബ് വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സു​േ​സ്മ​ര വ​ദ​ന​നാ​യ മ​ഹ​മു​ദ് ഹാ​ജി 1960 ക​ളി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​ണ് . 70ക​ളി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന മാ​നാ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ​യു​ടെ പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ സ്റ്റാ​ഫി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യി പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ മാ​ന മ​ഹ​മൂ​ദ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യി. മാ​നാ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ, കു​ടും​ബാം​ഗ​ത്തെ പോ​ലെ മ​ഹ​മൂ​ദി​ന്പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു .

    1971ൽ ​അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രി​യാ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പെ​ട്രോ​ളി​യം, ധാ​തു​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി​യാ​യും പി​ന്നീ​ട് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഡോ. ​മാ​നാ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ ഇ​പ്പോ​ൾ യു. ​എ. ഇ. ​രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വാ​ണ്.

    1971 മു​ത​ൽ 1983 വ​രെ ആ​റു ത​വ​ണ ഒ​പേ​ക് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ​യെ നി​ര​വ​ധി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് മ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി​യാ​ണ്. വി​യോ​ഗ വാ​ർ​ത്ത​യ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ അ​തീ​വ ദുഃ​ഖ​ത്തോ​ടെ മാ​നാ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ

    അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലു​മാ​യി 42-ലേ​റെ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ർ​ത്ത​വാ​യ ഡോ. ​മാ​നാ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യി​ൽ ക​വി​ത​യെ​ഴു​തി​യാ​ണ് മ​ഹ​മു​ദി​ന്റെ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ കു​റി​പ്പ് പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത് .

    മ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യു .​എ .ഇ . ​രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ്മാ​നി​അ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഒ​ത്തൈ​ബ യു​ടെ അ​നു​ശോ​ച​ന കു​റി​പ്പും അ​നു​സ്മ​ര​ണ ക​വി​ത​യും

    " എ​ല്ലാ​വ​രും വി​ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നെ​പ്പോ​ലെ മ​ഹ​മൂ​ദ് നി​ല​കൊ​ണ്ടു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ല്ലാം ഉ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പൃ​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​രു​ന്ന​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചും പോ​കു​ന്ന​വ​രെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി​യും മ​ഹ​മൂ​ദ് എ​പ്പോ​ഴും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഹ​മൂ​ദി​ന്റെ സേ​വ​ന​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ഒ​രി​ക്ക​ലും വി​സ്മ​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല" എ​ന്ന് ക​വി​യും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നു​മാ​യ പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​മാ​നി​അ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഉ​തൈ​ബ അ​നു​സ്‌​മ​രി​ക്കു​ന്നു .

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    News Summary - UAE Leader’s Former Aide PP Mahmood Haji Passes Away
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