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    ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

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    Bike Collision, Accident
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    കോഴിക്കോട്: മുക്കത്തിന് സമീപം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആലിൻതറ കൈവേലിമുക്ക് അഷ്റഫിന്റെ മകൻ റിഷാദ്, അമ്പലക്കണ്ടി പുഞ്ചാരത്ത് നാസറിന്റെ മകൻ നിഷാദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.


    മുക്കം മണാശ്ശേരി ​കെ.എം.സി.ടി കോളജിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ബുള്ളറ്റും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി 8.30 ഓടെ ആയിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തിൽ ഒരാളെ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ പരുക്ക് ​ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് വിവരം.

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    News Summary - Two youths die in bike crash
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