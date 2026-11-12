ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

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ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
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News Summary - Two youths die in bike crash
കോഴിക്കോട്: മുക്കത്തിന് സമീപം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആലിൻതറ കൈവേലിമുക്ക് അഷ്റഫിന്റെ മകൻ റിഷാദ്, അമ്പലക്കണ്ടി പുഞ്ചാരത്ത് നാസറിന്റെ മകൻ നിഷാദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
മുക്കം മണാശ്ശേരി കെ.എം.സി.ടി കോളജിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ബുള്ളറ്റും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി 8.30 ഓടെ ആയിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തിൽ ഒരാളെ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് വിവരം.
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