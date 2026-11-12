എലൈറ്റ് ഫുഡ്സ് സ്ഥാപകൻ ടി.ആർ. രഘുലാൽ നിര്യാതനായി

എലൈറ്റ് ഫുഡ്സ് സ്ഥാപകൻ ടി.ആർ. രഘുലാൽ നിര്യാതനായിtext_fields
തൃശൂർ: എലൈറ്റ് ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന ടി.ആർ. രഘുലാൽ (64) നിര്യാതനായി. 1986ൽ ആലപ്പുഴ അരൂരിൽ ബ്രഡ് ഉൽപാദന യൂനിറ്റായി തുടങ്ങിയ എലൈറ്റ് ഫുഡ്സിന് ഇന്ന് 20 രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.
യു.എസിലെ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെൻസിൽവേനിയയിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദം നേടിയ തണ്ടാശ്ശേരി രാഘവൻ രഘുലാൽ എന്ന ടി.ആർ. രഘുലാൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ (സി.ഐ.ഐ) മുൻ ചെയർമാനാണ്. യു.എസിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തി 1986ലാണ് എലൈറ്റ് ഫുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്. പിൽക്കാലത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (എലൈറ്റ് ഡവലപ്പേഴ്സ്), സൗരോർജം (സോൾജെൻ എനർജി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഗ്രൂപ്പായി എലൈറ്റിനെ മാറ്റിയെടുത്തു. 1991ൽ എലൈറ്റ് റോളർ ഫ്ലവർ മില്ലിങ് യൂനിറ്റും ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ റസ്കിന്റെ വാണിജ്യാടിസ്ഥനത്തിലുള്ള ഉൽപാദനം തുടങ്ങിയ ആദ്യ കമ്പനി കൂടിയായിരുന്നു എലൈറ്റ്. പിന്നീട് രാജ്യാന്തര വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് എലൈറ്റ് ഗ്രീനും ആരംഭിച്ചു.
ഭാര്യ: സരിഗ. മക്കൾ: ധനിസ, രഘുറാം. എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ് ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻസ് ഡയറക്ടർമാരാണ് മൂവരും. മരുമകൻ: രോഹിത് മുരള്യ. സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് പുഴയ്ക്കലിലെ വസതിയായ എലൈറ്റ് ഗാർഡനിയയിൽ.