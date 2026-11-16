'തൂഫാൻ തദ്ദേശം' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം; തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതി ജനകീയമാകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

'തൂഫാൻ തദ്ദേശം' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം; തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതി ജനകീയമാകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാർക്കോ ഹണ്ടായി ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തവും ജനകീയവും ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ കീഴിൽ 'തൂഫാൻ തദ്ദേശം' പദ്ധതിയുടെ മാസ്റ്റർ പരിശീലകർക്കുള്ള സംസ്ഥാനതല പരിശീലന പരിപാടി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിദേശത്തുനിന്ന് പോലും മികച്ച പിന്തുണ തൂഫാന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തൂഫാന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായ തൂഫാൻ കെയറിന് ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത്, വാർഡുതലത്തിലുള്ളവരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ജനകീയ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും.
ലഹരിയുടെ ഭവിഷ്യത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് മാസ്റ്റർ പരിശീലകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം പൊലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളജിലെ മൈൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭാവി തലമുറയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ. സമീപകാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സമ്മോഹനമായ മുന്നേറ്റമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ലഹരിക്കെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാസ്റ്റർ പരിശീലകരെ സജ്ജരാക്കുകയാണ് പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെയും പൊലീസിനെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പദ്ധതി സഹായകമാകും. പൊലീസിൽ നിന്ന് 70 ഉദ്യോഗസ്ഥരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 80 ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ പി. പ്രകാശ്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ദിവ്യ എസ്. അയ്യർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ നോഡൽ ഓഫിസർ പുട്ട വിമലാദിത്യ സ്വാഗതവും ഡെപ്യൂട്ടി പൊലിസ് കമീഷണർ ഷഹൻഷ നന്ദിയും അറിയിച്ചു.