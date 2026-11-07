പശുക്കളെ കടുവ കൊന്നു; നിലവിൽ ജപ്തി ഭീഷണിയും

പശുക്കളെ കടുവ കൊന്നു; നിലവിൽ ജപ്തി ഭീഷണിയുംtext_fields
ഇരിട്ടി: അയ്യൻകുന്ന് പാലത്തുംകടവിൽ കടുവ തൊഴുത്തിൽ കയറി നാലു പശുക്കളെ കടിച്ചുകൊന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഉപജീവനമാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് കേരള ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നോട്ടീസും. പാലത്തുംകടവിൽ പുല്ലാട്ടുകുന്നേൽ സരസുവിനും മകൻ രൂപേഷിനുമാണ് ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി ഭീഷണി. വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ പശുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വനംവകുപ്പ് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായില്ല.
അസുഖവും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും കൊണ്ട് വലയുന്ന കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. 2026 ജനുവരി ഒമ്പതിനാണ് സരസുവിന്റെ ഫാമിൽ കടുവ കയറി നാലു പശുക്കളെ കടിച്ചുകൊന്നത്. പാൽവിൽപ്പനയിലൂടെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന കുടുംബത്തിന് പശുക്കളുടെ നഷ്ടം വലിയ ആഘാതമായി. പുലർച്ചെ പശുക്കളെ കറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴയിരുന്നു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കിയ സംഭവം അറിഞ്ഞത്. സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച അന്നത്തെ എം.എൽ.എയും നിലവിലെ മന്ത്രിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ് ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ച് വായ്പയിൽ ഇളവ് ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു . നൽകാമെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ എം.എൽ.എയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വായ്പാ തിരിച്ചവ് മുടങ്ങിയതോടെ ബാങ്ക് ജപ്തി നടപടികളുമായി എത്തുകയായിരുന്നു.
ലോണിൽ ഇളവ് നൽകാമെന്ന് എം.എൽ.എക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഉറപ്പിനെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാർ ബാങ്ക് അധികൃതരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാടെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. ഫാം നിർമിക്കുന്നതിനായി 2024 മേയ് മാസത്തിലാണ് സരസുവിന്റെയും രൂപേഷിന്റെയും പേരിൽ കേരള ബാങ്കിന്റെ ഇരിട്ടി ശാഖയിൽനിന്ന് നാലു ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്തത്. ഇതിൽ 65,000 രൂപ തിരിച്ചടച്ചിരുന്നു.
പശുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ വരുമാനം നിലച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തുടർന്നുള്ള തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി. പലിശയടക്കം 4,39,289 രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. പണം അടയ്ക്കാൻ പത്തുദിവസത്തെ സമയമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ ഉപജീവനമാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനപ്പുറം വായ്പാ തിരിച്ചടവിൽ ഇളവോ പുനഃക്രമീകരണമോ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. വനമേഖലയോട് ചേർന്ന പ്രദേശമായ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം ഭയന്നാണ് കുടുംബം ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നത് . കടുവയെ കൂടുവെച്ച് വനം വകുപ്പ് പിടികൂടിയിരുന്നുവെങ്കിലും മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും വന്യജീവി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക.