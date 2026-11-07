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    പശുക്കളെ കടുവ കൊന്നു; നിലവിൽ ജപ്തി ഭീഷണിയും

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    പശുക്കളെ കടുവ കൊന്നു; നിലവിൽ ജപ്തി ഭീഷണിയും
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    ഇ​രി​ട്ടി: അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന് പാ​ല​ത്തും​ക​ട​വി​ൽ ക​ടു​വ തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ ക​യ​റി നാ​ലു പ​ശു​ക്ക​ളെ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന്റെ ജ​പ്തി നോ​ട്ടീ​സും. പാ​ല​ത്തും​ക​ട​വി​ൽ പു​ല്ലാ​ട്ടു​കു​ന്നേ​ൽ സ​ര​സു​വി​നും മ​ക​ൻ രൂ​പേ​ഷി​നു​മാ​ണ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ ജ​പ്തി ഭീ​ഷ​ണി. വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ശു​ക്ക​ളെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ല.

    അ​സു​ഖ​വും മ​റ്റ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യും കൊ​ണ്ട് വ​ല​യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ര​ക്ഷ​യു​ള്ളൂ. 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് സ​ര​സു​വി​ന്റെ ഫാ​മി​ൽ ക​ടു​വ ക​യ​റി നാ​ലു പ​ശു​ക്ക​ളെ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന​ത്. പാ​ൽ​വി​ൽ​പ്പ​ന​യി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം വ​ലി​യ ആ​ഘാ​ത​മാ​യി. പു​ല​ർ​ച്ചെ പ​ശു​ക്ക​ളെ ക​റ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ന​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച അ​ന്ന​ത്തെ എം.​എ​ൽ.​എ​യും നി​ല​വി​ലെ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് വാ​യ്പ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു . ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​യ്പാ തി​രി​ച്ച​വ് മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ബാ​ങ്ക് ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ണി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു കാ​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന് കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്നു. ഫാം ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2024 മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ര​സു​വി​ന്റെ​യും രൂ​പേ​ഷി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഇ​രി​ട്ടി ശാ​ഖ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ലു ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ 65,000 രൂ​പ തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ​ശു​ക്ക​ളെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ വ​രു​മാ​നം നി​ല​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ങ്ങി. പ​ലി​ശ​യ​ട​ക്കം 4,39,289 രൂ​പ തി​രി​ച്ച​ട​യ്ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. പ​ണം അ​ട​യ്ക്കാ​ൻ പ​ത്തു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന​പ്പു​റം വാ​യ്പാ തി​രി​ച്ച​ട​വി​ൽ ഇ​ള​വോ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മോ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ഇ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഭ​യ​ന്നാ​ണ് കു​ടും​ബം ജീ​വി​തം ത​ള്ളി​നീ​ക്കു​ന്ന​ത് . ക​ടു​വ​യെ കൂ​ടു​വെ​ച്ച് വ​നം വ​കു​പ്പ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും വ​ന്യ​ജീ​വി സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക.

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    News Summary - Tiger Attack Victims Face Kerala Bank Loan Recovery Threat
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