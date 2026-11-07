വിമാന യാത്രക്കിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തൃശൂർ സ്വദേശി മരിച്ചു

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വിമാന യാത്രക്കിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തൃശൂർ സ്വദേശി മരിച്ചുtext_fields
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News Summary - Thrissur Native Dies After Falling Ill During in Flight Travel
കൊച്ചി: വിമാന യാത്രക്കിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. തൃശൂർ സ്വദേശി അഭിലാഷ് ചന്ദ്രനാണ് (45) മരിച്ചത്.
രാവിലെ ദമാമിൽ നിന്നു ഫ്ളൈ നാസ് വിമാനത്തിൽ നെടുമ്പാശേരിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. വിമാന താവളത്തിലെ ഡോക്ടർ പ്രാഥമിക ചികിത്സ
തുടർന്ന് അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
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