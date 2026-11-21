‘എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് പരത്തിയവർ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്തുന്നു’; നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽനിന്നുപോലും നിരാശ നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് വേദനാജനകമെന്നും ബിൽക്കീസ് ബാനുtext_fields
കൊച്ചി: തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് പരത്തിയവർ ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയുടെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി ബിൽക്കീസ് ബാനു. വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
ഒരു ദിവസം താനും കുടുംബവും ഉറക്കമുണർന്നത് ഭയാനകമായൊരു ദുഃസ്വപ്നത്തിലേക്കായിരുന്നുവെന്ന് ബിൽക്കീസ് ഓർത്തെടുത്തു. ആ ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർ ഇന്നും തങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്തിൽ തങ്ങൾ കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ ക്രൂരതകൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. നീതി തേടി രാജ്യത്തുടനീളം അലയേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവിനിടെ നിരവധി വീടുകൾ മാറിത്താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച കാലത്ത് ഗുണ്ടകളും ക്രിമിനലുകളുമായിരുന്നു അക്രമികൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് പൊലീസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണസംവിധാനവും ചേർന്നാണ് അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊടുക്കുന്നത്. തന്നെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ അനുഭവമായിരുന്നു. അവസാന പ്രതീക്ഷയായ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽനിന്നുപോലും നിരാശ നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് വേദനാജനകമാണെന്നും ബിൽക്കീസ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, ഈ അന്ധകാരകാലത്തും കേരളത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. കേരളത്തിലെത്തിയതു മുതൽ ലഭിച്ച സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഒരു ദുഃസ്വപ്നമായി കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. തനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രതികാരമല്ല, സ്വാഭാവിക നീതിയാണ്. നീതിക്കായുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്നും ബിൽക്കീസ് ബാനു അഭ്യർഥിച്ചു.
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ-സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നഗറിൽ (ടൗൺഹാളിൽ) ആരംഭിച്ച വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. റഈസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ച് സംഘ് രാഷ്ട്ര നിർമിതിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ആർഎസ്എസിനെതിരെ സാഹോദര്യത്തിൽ ഊന്നിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം രാജ്യത്ത് പൗരന്മാരായി പരിഗണിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് എസ്ഐആർ പരിഷ്കരണം. ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് രാജ്യത്ത് ദലിത്-ആദിവാസി-ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം നിലനിർത്താനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയുടെ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിക്കുകയും പ്രക്ഷോഭത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാർട്ടി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് വാണിയമ്പലം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സയണിസ്റ്റ്-സാമ്രാജ്യത്വ യുദ്ധവെറിക്കെതിരെ ലോകസമാധാനത്തിനും ജനതകളുടെ പരമാധികാരത്തിനും വേണ്ടി അണിനിരക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോൺ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയ അവതരിപ്പിച്ചു. സമഗ്ര പ്രവാസി നയവും പ്രവാസി കമീഷനും പ്രത്യേക പ്രവാസി മന്ത്രാലയവും രൂപവത്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവാസി വെൽഫയർ ഖത്തർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഹ്മദ് ഷാഫി സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്. ഇർഷാദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജബീന ഇർഷാദ് സ്വാഗതവും എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. ഷെഫ്റിൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു ആയിരത്തോളം പ്രവർത്തകർ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. രാവിലെ 10ന് ടൗൺ ഹാളിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് ദിവസമായി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുന്നൂറിൽപരം ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ പ്രവർത്തന കാലയളവിലേക്കുള്ള സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെയും കമ്മിറ്റിയെയും തെരഞ്ഞെടുക്കും.
സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സമ്മേളനം നടക്കും. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമാപന പൊതുസമ്മേളനം പാർട്ടി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രവിശങ്കർ ത്രിപാഠി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമാപന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ എസ്ഐആറിനെതിരെ നടക്കുന്ന ജെൻസി പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന ഭോജ്പുരി ഗായിക നേഹ സിങ് റാത്തോർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.