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    മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം: സി.പി.എമ്മിന് പങ്കില്ലെന്ന് തോമസ് ഐസക്

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    CPM leader Thomas Isaac addressing the media on cyber attacks against actor Mammootty
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    തിരുവനന്തപുരം: സിനിമാ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ സി.പി.എമ്മിന് യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി. മമ്മൂട്ടി ഇന്ത്യ കണ്ട മഹാനായ ഒരു നടനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ബി.ജെ.പി നേതാവായ ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട് മമ്മൂട്ടി സന്ദർശിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവേയാണ് തോമസ് ഐസക് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

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    News Summary - Thomas Isaac Denies CPM Role in Cyber Attack Against Mammootty
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