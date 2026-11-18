‘ഇത് പിണറായി വിജയന്റെ കാബിനറ്റല്ല, ഇന്ന് ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളുണ്ടായി’; ഭിന്നത മാധ്യമ സൃഷ്ടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ രൂക്ഷമായ തർക്കമുണ്ടായെന്ന വാർത്തകൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. പോക്കറ്റിൽനിന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഒരു കടലാസ് എടുത്താൽ, അവിടെ എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന വിധേയരുടെ മന്ത്രിസഭയല്ല ഇതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡൽഹി കേരള ഹൗസിൽ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
‘ഇന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളുണ്ടായി. രണ്ടര മണിക്കൂറായിരുന്നു മന്ത്രിസഭ. ഇത് പിണറായി വിജയന്റെ കാബിനറ്റല്ല. പോക്കറ്റിൽനിന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഒരു കടലാസ് എടുത്താൽ, അവിടെ എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന വിധേയരുടെ മന്ത്രിസഭയല്ല ഇത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്തത് ഹയർ എജുക്കേഷൻ ബില്ലാണ്. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുന്ന ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. പല മന്ത്രിമാരും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു. ചിലർ തമ്മിൽ തർക്കിച്ചു. അവസാനം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബില്ലിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇതാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം’ -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
‘എല്.പി.എസ്.ടി സമരത്തെ കുറിച്ചും അര മണിക്കൂര് ചര്ച്ച ചെയ്തു. അത് തര്ക്കമല്ല. നമ്മുടെ പരിധിയില് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാന് പറ്റും എന്ന വിശദമായ ചര്ച്ചയാണ് നടത്തിയത്. സമരത്തോടൊന്നും ഞങ്ങള് എതിരല്ല. എട്ട് തവണയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സമരക്കാരോട് ചര്ച്ച ചെയ്തത്. ഞാന് രണ്ട് തവണയും. ഇനിയും ചര്ച്ച നടത്താന് തയാറാണ്. ചര്ച്ച ചെയ്യാന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സമരം ചെയ്യുന്നവര് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളൊന്നുമല്ല. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങള്ക്ക് വേവലാതി. മെഡിക്കല് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു അവരുടെ ആരോഗ്യം ശരിയാക്കാന്. അവരുടെ ആരോഗ്യം പോകാന് പാടില്ല. അവര് സമരം ചെയ്തു, സര്ക്കാറിനെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവര്ക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകാന് പാടില്ല. എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും അവര് തയാറായാല് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചര്ച്ച ചെയ്യും. ചര്ച്ച ചെയ്യുമ്പോള് ഗവണ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ട സ്റ്റാന്ഡ് എന്താണ്? ഇതൊക്കെയല്ലേ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിണറായി വിജയന്റെ കാലത്ത് ക്യാബിനറ്റ് എത്ര മിനിറ്റ് കൂടിയിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷക്കാലം മന്ത്രിസഭയില് ഏത് ചര്ച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്? പി.എം ശ്രീയില് ഒപ്പിട്ടിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയില് മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പിടരുതെന്ന് സി.പി.ഐയുടെ നാല് മന്ത്രിമാര് വാദിക്കുമ്പോള് പി.എം ശ്രീയില് ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും വന്ന് ആ ക്യാബിനറ്റില് ഇരുന്നത്. അങ്ങനയുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ക്യാബിനറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ക്യാബിനറ്റില് തര്ക്കമുണ്ടാകും, വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയും. പക്ഷെ അവസാന ഒരു തീരുമാനം പറയും. ഏറ്റവും ജൂനിയര് ആയ ജനീഷ് വരെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയും. അത് വലിയ വാര്ത്തയാക്കിട്ട് യു.ഡി.എഫില് അടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോള് ജനാധിപത്യം വേണ്ടെന്നാണോ? പോക്കറ്റില് നിന്ന് കടലാസ് എടുത്താല് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന വിധേയരുടെ ക്യാബിനറ്റല്ല ഇത്. തര്ക്കമുണ്ടാകും. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മനോഹാരിതയാണ് തര്ക്കങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തില് പല കാര്യത്തിലും തര്ക്കമുണ്ടായി പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും തീരുമാനമുണ്ടായി. ഒരു തീരുമാനവും പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചില്ല. ഒരു തീരുമാനവും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഏകാഭിപ്രായത്തില് തീരുമാനം ഉണ്ടായി’ -മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും തീരുമാനം എടുത്തു. അതേസമയം ദേവസ്വംബോർഡ് നിയമനങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടെന്ന വാർത്ത തെറ്റാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാവിലെ തന്നെ ഇരുമ്പുലക്കയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കും. അത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കും. ജനാധിപത്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് യുഡിഎഫിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനം എന്നേ തകർന്നുപോയേനെ -മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മന്ത്രിസഭയിൽ ഭിന്നതയില്ല. ഭിന്നത മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണ്. മന്ത്രിസഭയിൽ ചർച്ചയും തർക്കവും നടന്നു. തർക്കം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്, അതിനെ തള്ളിപ്പറയാനാകില്ല. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ആറുമാസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചതു പോലെ ഒട്ടേറ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് അടിത്തറ പാകാൻ കഴിഞ്ഞു. പരമാവധി പണം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള തീക്ഷ്ണമായ പ്രയത്നമാണ് നടത്തുന്നത്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതി ഡിസംബർ മാസം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും. അടുത്ത ആറുമാസം ഒരുപാട് റിസൽറ്റുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 100 ദിന കർമപദ്ധതിയിൽ 588 പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 568 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. സൂക്ഷ്മമായി പദ്ധതികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളുടെ നിയമനത്തെച്ചൊല്ലി മന്ത്രിസഭയിൽ രൂക്ഷമായ തർക്കം നടന്നതായി രാവിലെ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനുമായി കൂടിയാലോചനകളോ ചർച്ചകളോ നടക്കുന്നില്ലെന്നും പല പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിയുന്നതെന്നും മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ തുറന്നടിച്ചു. പിഎസ്സി അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടുപേരുടെ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചതോടെയാണ് അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പരസ്യമായത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയത്.