‘പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചില്ല’; കാസർകോട് വിവാദത്തിൽ എകെഎം അഷ്റഫിന് തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ മറുപടി

‘പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചില്ല’; കാസർകോട് വിവാദത്തിൽ എകെഎം അഷ്റഫിന് തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ മറുപടിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കാസർകോട് ജില്ലയെ ഭരണകൂടം അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന മഞ്ചേശ്വരം എം.എൽ.എയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ എ.കെ.എം. അഷ്റഫിന് മറുപടിയുമായി നിയമസഭ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ.
‘കാസർകോട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ്. അവസാനനിമിഷം വരെയും സംഘാടകരെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ കാസർകോട്ടേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9.32ന് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു’ -തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.
ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ വിളിക്കാൻ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒത്തിരി ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പോകണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ആഗ്രഹവും മോഹവുമായിരുന്നു. അത് രണ്ടും ഇല്ലാതായി.
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച ആളുകളുടെ നമ്പറൊക്കെ എന്റെ മൊബൈലിലുണ്ട്, പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഇതുസംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
കാസർകോട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വിക്റ്റിംസ് ശിൽപ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്താമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന സ്പീക്കർ ചടങ്ങിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ശിൽപി കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെയാണ് ശിൽപം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ തിരുവഞ്ചൂർ എത്താതിരുന്നതിൽ എം.എൽ.എ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
‘കാനായി കുഞ്ഞിരാമനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പോലും ഒരു മന്ത്രിയെ ലഭിക്കാത്തത് സങ്കടമാണ്. പരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്പീക്കറുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി താൻ പ്രത്യേകം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചെറിയ പരിപാടികളിൽ പോലും മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ കാസർകോട്ടേക്ക് എത്താൻ മന്ത്രിമാർക്ക് വലിയ മടിയാണെന്ന പ്രതീതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്’ -എന്നാണ് എം.എൽ.എ വിമർശിച്ചത്.
കോഴിക്കോട് വരെയെത്താൻ മന്ത്രിമാർക്ക് എളുപ്പമാണെന്നും എന്നാൽ കാസർകോട്ടെത്തുമ്പോൾ ‘നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമതി’ എന്ന സമീപനമാണ് ഭരണകൂടത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ‘എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാസർകോടിനോട് ഇത്ര ഭയം? എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇത്ര ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്?’ എന്നായിരുന്നു അഷ്റഫിന്റെ ചോദ്യം.
കർണാടകയിലെ മംഗളൂരുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്ന കാര്യവും അഷ്റഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
കാസർകോട് ജില്ലയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ കാസർകോട്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടത്തണമെന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.