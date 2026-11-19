'കോടതി നിഗമനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല; നിയമപരമായി നീങ്ങണം'- അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസ് വിധിയിൽ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻtext_fields
കോട്ടയം: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ കോടതിയുടെ നിഗമനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും വിധിയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവർക്ക് നിയമപരമായി അപ്പീൽ നൽകാമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ മാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏതൊരു വിധിയിലും ആർക്കെങ്കിലും വിയോജിപ്പോ പരാതിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവസരം നിലവിലുണ്ടെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ രാഷ്ട്രീയമായി വിമർശിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നും നിയമവഴികൾ തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2012 ഫെബ്രുവരിയിൽ കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അരിയിൽ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിധി വരുന്നത്. എറണാകുളം പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയുടെ വിധിയിൽ സിപിഎം നേതാക്കളായ പി. ജയരാജൻ, ടി.വി. രാജേഷ് എന്നിവരെയടക്കം വെറുതെവിട്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. കേസ് നടന്നിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്.