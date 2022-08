അട്ടപ്പാടിയിലെ ഭൂമാഫിയക്ക് എതിരെ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് റവന്യു മന്ത്രി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: ആദിവാസി ഭൂമി വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി തട്ടിയെടുക്കുന്ന അട്ടപ്പാടിയിലെ ഭൂമാഫിയക്ക് എതിരെ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി കെ.രാജൻ. നിയമസഭയിൽ കെ.കെ. രമ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'മാധ്യമം ഓൺലൈൻ' വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ ഭൂമികൈയേറ്റം നിയമസഭയിലെത്തിയത്. അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദിവാസി ഭൂമിക്ക് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഗൂഢസംഘം പ്രവർത്തിക്കുവെന്ന പരാതിയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തും. ആദിവാസികളുടെ പരാതികൾ സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ആദിവാസികളുടെ മണ്ണും ജീവിതവും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ നയം. നഞ്ചിയമ്മയുടെ കുടുംബ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹിയറിങ് നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാലക്കാട് കലക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ആദ്യ ഹിയറിങിന് എല്ലാവരും എത്തിയില്ല. സെപ്റ്റംബർ 13ന് അടുത്ത വിചാരണ നടത്തും. നഞ്ചിയമ്മയുടെ കുടുംബത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഭൂമിയെങ്കിൽ അത് നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ രേഖകള്‍ ഉണ്ടാക്കി ഭൂമാഫിയ ആദിവാസി ഭൂമി കൈയേറുന്നതാണ് ഇന്ന് അട്ടപ്പാടി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് എന്നായിരുന്നു കെ.കെ രമ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. വില്ലേജ് ഓഫീസർ, തഹസിൽദാർ, സബ് രജിസ്ട്രാർ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും ഉള്‍പ്പടെ ആദിവാസിഭൂമി കൈയേറ്റത്തിന് ഭൂമാഫിയയെ സഹായിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഭൂമാഫിയ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി മറിച്ച് വിറ്റുവെന്ന് റവന്യൂവകുപ്പ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കെ.കെ.രമ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭൂമാഫിയ സംഘം 80 ലധികം ആധാരങ്ങൾ നടത്തിയതായി ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രക്ഷാധികാരിയായ ട്രസ്റ്റിന്റെ വട്ടലക്കിയിലെ 55 ഏക്കർ, സേതുമാധവ വാര്യർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭൂമി, മരപ്പാലത്ത് രാമൻകുട്ടി വാര്യരുടെ കൈയേറ്റം, ചീരക്കടവിൽ രാമചന്ദ്രന്റെ കൈയേറ്റം തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണമാണെന്നും രമ പറഞ്ഞു. കാറ്റാടി കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദിവാസി ഭൂമി കൈയേറ്റത്തിൽ വലിയൊരു ഭൂമാഫിയ സംഘം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ സംഘം ഇന്നും അട്ടപ്പാടിയിൽ സജീവമാണ്. മരിച്ച ആദിവാസികളുടെ പേരിൽ വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി. പൊലീസിനെയും ഗുണ്ടകളെയും ഉപയോഗിച്ച് ആദിവാസികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും രമ ചൂണ്ടക്കാണിച്ചു. അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഭൂമാഫിയയുടെ ഉറ്റതോഴരായ വില്ലേജ് ഓഫിസറോ തഹസിൽദാരോ അന്വേഷിച്ചാൽ സത്യം പുറത്ത് വരില്ല. മൂന്നാറിൽ വ്യാജ രേഖയുണ്ടാക്കി ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയത് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അതേ മാതൃകയില്‍ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറയോ സത്യസന്ധരായ ഏതെങ്കിലും ഐ.എ.എസ് ഓഫിസര്‍മാരെയോ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഭൂമി വ്യാജരേഖ കേസ് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കെ.കെ രമ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ മധു കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിരവധി ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ ഭൂമാഫിയ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥണ്ടാകും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് അട്ടപ്പാടി മേഖലയില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമികൈയേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് ഒരറുതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികള്‍ സ്വികരിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രമേയം. Show Full Article

News Summary -

The Revenue Minister said that a strong investigation will be conducted against land mafia in Attapadi