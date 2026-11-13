മലങ്കര സഭയിലെ സമാധാനത്തിന് കുറുക്കുവഴികളില്ലെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ

മലങ്കര സഭയിലെ സമാധാനത്തിന് കുറുക്കുവഴികളില്ലെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭtext_fields
കോട്ടയം: മലങ്കരസഭയിലെ ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് കുറുക്കുവഴികളില്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെയും സഭയുടെയും നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ അടുത്ത നിമിഷം സമാധാനം സാധ്യമാകുമെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ. സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവയുടെ പ്രസ്താവന സ്വാഗതാർഹമാണ്. മലങ്കരസഭയുടെ എക്കാലത്തെയും നിലപാടും ഇതുതന്നെയാണ്.
അതേസമയം, ഒരുവശത്ത് സമാധാന ആഹ്വാനം നടത്തുകയും മറുവശത്ത് കോടതിവിധികൾ ലംഘിക്കാൻ ഒരുക്കം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവക്ക് മലങ്കരസഭയുടെ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. 1995ലെ കോടതി വിധിയിലടക്കം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണ്. സഭയിൽ സമാന്തര ഭരണം പാടില്ലെന്ന് 2017ലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്നത് നീതിപീഠങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചാകരുത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ നിയമലംഘനത്തിന് കുടപിടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കാണേണ്ടിവരുന്നത്. ഇത് ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല. ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ ഏവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
മലങ്കര സഭയും അന്ത്യോഖ്യൻ സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ 1876ലെ മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസ് കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1754ലെ മാവേലിക്കര സുന്നഹദോസ് അംഗീകരിച്ച വേദതലവൻ എന്ന സ്ഥാനമാണ് പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവക്ക് മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസും നൽകുന്നത്. അതിനപ്പുറം സമ്പൂർണ അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളെയാണ് മലങ്കര സഭ എതിർത്തിട്ടുള്ളത്. 1876ലെ മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസിനെക്കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്നവർ ആ സുന്നഹദോസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദിവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയെയടക്കം വിസ്മരിക്കുന്നു എന്നത് ചരിത്രത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്.
കിഴക്കൻ സുറിയാനി പാരമ്പര്യവും പടിഞ്ഞാറൻ സുറിയാനി പാരമ്പര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാതെ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണജനകമാണെന്ന് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ മാധ്യമവിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.