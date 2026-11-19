‘സർക്കാറിന് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം നഷ്ടമായി, ടീം യു.ഡി.എഫ് വിഘടിത ടീമായി’; വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഭരണത്തിലേറി ആറുമാസം പിന്നിട്ട യു.ഡി.എഫ് സർക്കാറിനെ രൂക്ഷഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. സർക്കാറിന് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം നഷ്ടമായെന്നും തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി അത് ചെയ്യുന്നില്ല. സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ പൊതുഅഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കിയാലറിയാം. കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം നഷ്ടമായി. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഒരു മന്ത്രിസഭക്കും അഭിലഷണീയമല്ല. സ്വന്തംപാർട്ടി പ്രസിഡന്റായ മന്ത്രിയോട് പോലും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഘടകക്ഷി മന്ത്രിമാരോട് ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം പാർട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാതെ എൽ.ഡി.എഫിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ടീം യു.ഡി.എഫ് വിഘടിത ടീമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ ഒരു സർക്കാറണെന്ന നിലയിലാണ് ബി.ജെ.പി പറയുന്നത്. സംഘപരിവാർ പ്രീണനവും വിധേയത്വവും പൊലീസ് രാജുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. 10 വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് താൻ. മുന്നിണിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ചചെയ്താണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തീരുമാനങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഏക അഭിപ്രായമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഏകാധിപത്യമാണ് ഭരണത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
‘വൈദ്യുതി കരാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ദുരൂഹത’
സർക്കാറിന്റെ വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വിശദീകരണം ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പീക്ക് സമയ വൈദ്യുതിക്കായി ആരും ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം തെറ്റാണ്. സെപ്റ്റംബർ 29ന് പീക്ക് വൈദ്യുതി ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 23ന് വി.ഇ.എച്ചുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. സെപ്റ്റംബർ 10ലെ ടെണ്ടറിൽ 19 കമ്പനികൾ 10 രൂപയിൽ താഴെ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
മുൻ കാലത്തുള്ള മൂന്ന് കരാറുകളിലൂടെ 788 മെഗാവാട്ടും സ്വാപ്പ് കരാറിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിലൂടെ 300 മെഗാവാട്ടും ഉൾപ്പെടെ ഒക്ടോബറിൽ ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമായിരുന്നു. വി.ഇ.എച്ചിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാതിരിന്നിട്ടും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായില്ല. കരാർ അനാവശ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് തെളിയുന്നത്. കാറ്റാടി വൈദ്യുതിക്ക് നാല് രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ 11 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങാൻ കരാറുണ്ടാക്കി. 252 കോടിയുടെ വഴിവിട്ട നീക്കമാണുണ്ടായത്. കാറ്റിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതിനാൽ വൈദ്യുതി വേണ്ടത്ര ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൊള്ള നടക്കാതെ പോയത്. കരാറിൽ ജൂഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഹസനമായി മാറി. ധവളപത്രം, ബജറ്റ്, നയപ്രഖ്യാപനം എല്ലാം സ്വകാര്യ മൂലധനശക്തികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അട്ടപ്പാടി ശിശുമരണത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മിഷൻ സമുദ്ര, മാരിടൈം ഭേദഗതി ബിൽ, സരൾ ബിൽ ഇവയെല്ലാം കുത്തകകൾക്ക് കേരളത്തെ തീറെഴുതാനാണ്. ആരോഗ്യമേഖല കുത്തഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. വിലക്കയറ്റംകൊണ്ടും വന്യജീവി ആക്രമണത്തിലും ജനംപൊറുതി മുട്ടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.