പി.എസ്.സി ചെയർമാന്റെ നിസ്സഹകരണം കോടതിയെ അറിയിക്കും; കോടതി വിധി വരെ കാക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

പി.എസ്.സി ചെയർമാന്റെ നിസ്സഹകരണം കോടതിയെ അറിയിക്കും; കോടതി വിധി വരെ കാക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിലെ അന്വേഷണത്തോട് പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ എം.ആർ. ബൈജു സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹൈകോടതിയെ അറിയിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.ഐ.ടി. വിഷയത്തിൽ പി.എസ്.സി നൽകിയ ഹരജിയിൽ ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനുശേഷം ചെയർമാനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ചെയർമാന്റെ നിസ്സഹകരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയിലും ഹൈകോടതിയിലും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് എസ്.ഐ.ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
പരീക്ഷ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.ഐ.ടി മുമ്പാകെ എം.ആർ. ബൈജു കഴിഞ്ഞദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഹൈകോടതി ഉത്തരവിന് ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷണസംഘത്തെ അറിയിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹൈകോടതിയെ അറിയിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം.
നേരത്തെ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച എം.ആർ. ബൈജു ഹൈകോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനത്തെ തുടർന്ന് ഒരുതവണ എസ്.ഐ.ടി മുമ്പാകെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിരുന്നു. അന്ന് ആറുമണിക്കൂറാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി.എസ്.സി മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി. സതീഷ്, അഡീ. സെക്രട്ടറി ആർ. ഹരി എന്നിവരെ എസ്.ഐ.ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരേയും പി.എസ്.സി സെക്രട്ടറി, പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെയെല്ലാം എസ്.ഐ.ടി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ചെയർമാനെതിരായ മൊഴികളുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് ബൈജുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും നോട്ടീസ് നൽകിയതും. അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ലെങ്കിലും മറ്റു സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് എസ്.ഐ.ടി തീരുമാനം.