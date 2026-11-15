മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു; എൽ.പി.എസ്.ടി സമരത്തിൽ സർക്കാർ വീണ്ടും ചർച്ചക്ക്, നിരാഹാരം തുടരുമെന്ന് വളർമതി

മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു; എൽ.പി.എസ്.ടി സമരത്തിൽ സർക്കാർ വീണ്ടും ചർച്ചക്ക്, നിരാഹാരം തുടരുമെന്ന് വളർമതിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (എൽ.പി.എസ്.ടി) റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമരത്തിൽ ഇടപെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി. അടുത്ത ദിവസം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ചർച്ചക്കു വിളിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സമരക്കാരെ അറിയിച്ചു.
തീയതിയും സമയവും തീരുമാനിച്ചില്ല. ചർച്ചക്കുശേഷമേ നിരാഹാരം പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കൂ എന്ന് സമരസമിതി സെക്രട്ടറി എസ്. വളർമതി അറിയിച്ചു. സർക്കാർ ചർച്ചക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതോടെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് സമരക്കാർ. സ്കൂളുകളിൽ എൽ.പിയിൽ അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം 1:25 ആയി കുറക്കണമെന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
അതേസമയം, ആരോഗ്യം മോശമായിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ നിരാഹാരം തുടരുകയാണ് വളർമതി. നിരാഹാരം 22 ദിവസം പിന്നിട്ടു. ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മെഡിസിൻ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഡിയോളജി, നെഫ്രോളജി, ന്യൂറോളജി ഡോക്ടർമാരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മെഡിക്കൽ സംഘം വളർമതിയെ പരിശോധിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെയും നിർജലീകരണത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
പരിഹരിക്കാൻ ഡ്രിപ്പിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡുകൾ നൽകുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തുടരാമെന്നാണ് വളർമതിയുടെ നിലപാട്. കലക്ടർ കെ.എസ്. അഞ്ജു ആശുപത്രിയിലെത്തി വളർമതിയോടു സംസാരിച്ചു. ആരോഗ്യം മോശമാണെന്നതിനാൽ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തയാറായില്ല.
ചർച്ചക്കുശേഷം നിരാഹാരം തുടരുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് വളർമതി പ്രതികരിച്ചത്. സമരപ്പന്തലിൽ ഉദ്യോഗാർഥി ജയകൃഷ്ണന്റെ നിരാഹാരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്കും സെക്രട്ടറേിയറ്റിനുമുന്നിലെ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരം 134ാം ദിവസത്തിലേക്കും കടന്നു.