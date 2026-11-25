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സംസ്ഥാന അവാർഡ് തിളക്കത്തിൽ തവിഞ്ഞാൽ അംഗൻവാടിtext_fields
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News Summary - Thavinjal Anganwadi Wins State Award
മാനന്തവാടി: ഐ.സി.ഡി.എസ് സംസ്ഥാന അവാർഡ് തിളക്കത്തിൽ തവിഞ്ഞാൽ അംഗൻവാടി. വനിതാ-ശിശു വികസന മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പരിഗണിച്ചാണ് അംഗീകാരം. ജില്ലയിൽ ഈ വർഷം സംസ്ഥാന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ ഏക അംഗൻവാടിയാണിത്.
2025 നവംബറിലാണ് അംഗൻവാടി പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അംഗൻവാടിയിൽ എത്തി അഭിനന്ദനമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.ജി. ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ടെൻസി ഷാജി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസ് കൈനിക്കുന്നേൽ, അംഗൻവാടി അധ്യാപിക ജോളി ചെറിയാൻ, പി. എലിസബത്ത്, അംഗൻവാടി കമ്മിറ്റി അംഗം ടി.ജെ. കുര്യാക്കോസ്, മാത്യു കുഞ്ഞിപ്പാറ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
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