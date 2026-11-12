ഇടത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ എം.എൽ.എമാർക്ക് ‘അശുദ്ധി’text_fields
കണ്ണൂർ: യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി ആറ് മാസമാകുമ്പോഴും ജില്ലയിലെ രണ്ട് എം.എൽ.എമാർക്ക് ഇടത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അശുദ്ധി തുടരുന്നു. തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം.എൽഎമാരായ ടി.കെ ഗോവിന്ദനെയും വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെയുമാണ് അതത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടത് ഭരണമുള്ള തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ അടുപ്പിക്കാത്തത്.
സി.പി.എം വിട്ട് യു.ഡി.എഫ് പാളയത്തിൽ ചെന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ടി.കെ. ഗോവിന്ദനും വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും വർഗവഞ്ചകരാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സി.പി.എം പിന്നീട് തങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇരുവരെയും പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കരുതെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ‘വർഗവഞ്ചകരായ’ എം.എൽ.എമാരെ പരിപാടികളിലൊന്നും ക്ഷണിക്കാത്തത്. സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ മാത്രം ഇവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളിൽ അശുദ്ധി തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന, സമാപന ചടങ്ങുകളിൽ പോലും ഇവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സി.പി.എം ഭരണസമിതിയുള്ള തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ. ആന്തൂർ നഗരസഭ, ചപ്പാരപ്പടവ്, കൊളച്ചേരി, കുറുമാത്തൂർ, കുറ്റ്യാട്ടൂർ, മലപ്പട്ടം, മയ്യിൽ, പരിയാരം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് തളിപ്പറമ്പ് നിയോജകമണ്ഡലം. ഇതിൽ തളിപ്പറമ്പ്, ചപ്പാരപ്പടവ്, കൊളച്ചേരി എന്നിവ യു.ഡി.എഫും മറ്റുള്ളവ എൽ.ഡിഎഫുമാണ് ഭരിക്കുന്നത്.
യു.ഡി.എഫ് ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം സ്ഥലം എം.എൽ.എ ടി.കെ. ഗോവിന്ദനെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ, കരിവെള്ളൂർ-പെരളം, കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ്, പെരിങ്ങോം-വയക്കര, ചെറുപുഴ, എരമം-കുറ്റൂർ, രാമന്തളി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം.
ഇതിൽ ചെറുപുഴ മാത്രമാണ് യു.ഡി.എഫ് ഭരിക്കുന്നത്. അവിടെയൊഴികെ മറ്റൊരിടത്തും വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പരിപാടികളിൽ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. ഇരു മണ്ഡലങ്ങളിലും പാർട്ടി വർഗവഞ്ചകരായ എം.എൽ.എമാരെ പൂർണമായും അവഗണിച്ച് ഇടത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി സർക്കാർ ഫണ്ടുൾപ്പെടെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ തരംതിരിവുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്.
ടി.കെ. ഗോവിന്ദനും വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും കാലങ്ങളായി താമസിക്കുന്ന അവരുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾപോലും അവരെ ഒരു പരിപാടിക്കും ക്ഷണിക്കാത്തതും സി.പി.എം നേതൃത്വത്തിന്റെ കണ്ണുരുട്ടൽ ഭയന്നാണ്. യു.ഡി.എഫിന്റെ മറ്റ് എം.എൽ.എമാർ ഇടതുഭരണമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രം അകറ്റിനിർത്തൽ തുടരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.