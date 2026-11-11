60 ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലേ, വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും മാപ്പപേക്ഷ എന്തിന്? കാലടി സർവകലാശാലയിലെ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ 16 വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൈകോടതി. പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ കോടതി സർവകലാശാലയെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു.
കുട്ടികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും മാപ്പപേക്ഷ എന്തിനാണെന്ന് ആരാഞ്ഞ കോടതി, 60 ദിവസമായി കുട്ടികൾ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചില്ലേ ഇനിയും എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും ചോദിച്ചു. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ വരികളായ ‘അതുകൊണ്ടരിശം തീരാഞ്ഞ വനപ്പുരയുടെ ചുറ്റും മണ്ടി നടന്നു’ എന്ന വരികളും കോടതി ഉദ്ധരിച്ചു.
ഹർജി വിശദവാദം കേൾക്കാനായി ഈ മാസം 13 ലേക്ക് മാറ്റി. ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബഞ്ചാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഹൈകോടതി ഉയർത്തി. തുടർന്ന്, കേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കേസിൽ ഇന്ന് വാദം കേൾക്കുന്നില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.
രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകളാണ് സർവകലാശാല, കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയത്. ഇത് പരിഗണിച്ച കോടതി, ഒരു കേസിൽ രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നും ചോദിച്ചു. സസ്പെൻഷൻ നടപടികൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കാത്തതിലും കോടതി അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.
സർവകലാശാലയുടെ ഓഫിസ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധ രീതിയോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധങ്ങളെ പൂർണമായും കോടതി അംഗീകരിക്കുകയല്ല. അവർ ചെയ്തത് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു.