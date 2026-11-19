‘പത്മജയെ ഞാനല്ല ബിജെപിയിൽ ചേർത്തത്; രാജിക്കാര്യം എന്നോടല്ല, സംസ്ഥാന നേതാക്കളോട് ചോദിക്കുക’ -സുരേഷ് ഗോപിtext_fields
ആലപ്പുഴ: പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബിജെപിയിൽനിന്ന് രാജിവെച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. പത്മജയെ ബിജെപിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും അവർ പാർട്ടി വിടുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പത്മജയുടെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്റെ അടുത്തല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സംസ്ഥാന പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് ചോദിക്കുക. ഞാൻ അവരെ ബിജെപിയിൽ ചേർക്കുന്നതിനും നിന്നിട്ടില്ല. അവർ പുറത്തുപോകുന്നതിനെ എതിർക്കാനും എനിക്ക് അവകാശമില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല' -സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
പത്മജയുടെ രാജിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതാക്കളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കൾ മാന്യമായി നോക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. അവർ അത് നോക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം' -സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് പാർട്ടി വിടുന്നതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പത്മജ വേണുഗോപാൽ രാജിവെച്ചത്. ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു. ആ തെറ്റ് ഇപ്പോൾ തിരുത്തുകയാണ്. ബിജെപിയിൽ എല്ലാവരും തന്നോട് നന്നായി പെരുമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങളുമായി യോജിച്ചുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഗവർണർ പദവിയോ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. സഹോദരൻ കെ. മുരളീധരനുമായി വീണ്ടും അടുത്തതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു.
2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരന്റെ മകളായ പത്മജ വേണുഗോപാൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.
‘ഷുക്കൂർ കേസിലെ വിധി സങ്കടകരം; അപ്പീൽ പോകണം’
അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ കോടതി വിധിയെക്കുറിച്ചും സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചു. പി. ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ വിധി സങ്കടകരമാണെന്നും കേസിൽ അപ്പീൽ പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘ഷുക്കൂറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശാപം ഇവർക്കൊക്കെ ഏൽക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതം രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകൾ ചെയ്യാനുള്ള മഹത്തായ ജന്മമായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് രാജ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു കാവ്യനീതി ഉണ്ടാകും' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.