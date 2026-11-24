‘ഉണ്ണിത്താനങ്കിൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിന്നയാൾ, ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ വിമർശനത്തിൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കില്ല, അങ്കിളിനെ പിന്തുണക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമ’ -മറിയ ഉമ്മൻtext_fields
കോട്ടയം: കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾക്കിടെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പിക്ക് പിന്തുണയുമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മകൾ മറിയ ഉമ്മൻ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും കുടുംബവും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉണ്ണിത്താനെന്നും കുടുംബമെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും മറിയ ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.
‘‘ഉണ്ണിത്താൻ അങ്കിൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിഷമ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നമ്മളെ പിന്തുണച്ച് അപ്പയോടൊപ്പംവും ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തോടും തിരിച്ചും ആ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്, നിൽക്കാത്തവരുമുണ്ട്.
കൂടെ നിന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടേതായ റോൾ ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഞങ്ങളെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിന്നവരാണ്. അപ്പ അമ്മ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കല്ലേറ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അപ്പയോടും കുടുംബത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടീ, തന്നെ തല്ലാൻ ഓടിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ണിത്താൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പ വെപ്രാളപ്പെട്ട് പൊലീസിനെയും മറ്റുപലരെയും വിളിച്ചു. പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യം കാണാനെത്തി. ആ സ്നേഹവും അടുപ്പവും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്’ -അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ണിത്താൻ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണോ പിന്തുണ നൽകുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ മാത്രമാണ് താൻ അറിയിക്കുന്നതെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി നേതൃത്വമാണെന്നും മറിയ പറഞ്ഞു.
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വസ്തുതയുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിൽനിന്നും അവർ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. അദ്ദേഹം മുതിർന്ന നേതാവാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമാണെന്നും താൻ അതിന് ആളല്ലെന്നും മറിയ വ്യക്തമാക്കി.
അടൂർ പ്രകാശ്, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യപരമായ പാർട്ടിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇത്തരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ചകൾക്കും മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് തന്റെ വിശ്വാസമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ വിമർശനത്തെക്കുറിച്ചും മറിയ പ്രതികരിച്ചില്ല. കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ണിത്താന് പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച അവർ, പാർട്ടിയിലെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെയെന്നും വ്യക്തമാക്കി.