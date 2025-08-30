മുകേഷിന് വരാമെങ്കിൽ രാഹുലിനും സഭയിൽ വരാമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

മുകേഷിന് വരാമെങ്കിൽ രാഹുലിനും സഭയിൽ വരാമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിലെ പങ്കാളിത്ത കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി കോൺഗ്രസ്. സമാന നിലയിൽ ആരോപണ വിധേയനായ സി.പി.എം അംഗം എം. മുകേഷിന്റെ നിയമസഭ സാന്നിധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധം. കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന് പിന്നാലെ യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശും രാഹുലിന്റെ സഭാപ്രവേശത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
മുകേഷിന് സഭയിൽ വരാമെങ്കിൽ രാഹുലിനും വരാമെന്നായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം. നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷം ഈ വിഷയമുയർത്തിയാൽ കാര്യകാരണ സഹിതം നേരിടേണ്ട രീതിയിൽ നേരിടും. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അയോഗ്യത? എം.എൽ.എ എന്ന നിലയിൽ രാഹുലിന് നിയമസഭയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവകാശമില്ലേ? രാഹുൽ പങ്കെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം തനിക്കറിയില്ല. ഇക്കാര്യം താനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ല.
പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ നിയമസഭയിൽ പോകണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് താനെന്നായിരുന്നു അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പ്രതികരണം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register