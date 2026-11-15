'മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കൂ, ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം' മുഖ്യമന്ത്രി; അഭ്യാസപ്രകടനം റോഡിലല്ല, പോയവർ തിരിച്ചുവരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓർമപ്പെടുത്തലുമായി മമ്മൂട്ടി

'മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കൂ, ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം' മുഖ്യമന്ത്രി; അഭ്യാസപ്രകടനം റോഡിലല്ല, പോയവർ തിരിച്ചുവരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓർമപ്പെടുത്തലുമായി മമ്മൂട്ടിtext_fields
കൊച്ചി: റോഡ് സുരക്ഷ വലിയൊരു മിഷൻ ആണെന്നും കേരളത്തിന് റോഡ് സംസ്കാരം ഉണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. എറണാകുളത്ത് റോഡ് സുരക്ഷ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'ജീവ-സുയാത്ര' മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. കേരളത്തിൽ അശ്രദ്ധയോടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ ഗൾഫിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തൊരു ശ്രദ്ധയാണ്. അറബികൾ പോലും അത്ര നന്നായി അവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കില്ല. ഇവിടെ മദ്യപിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ചാൽ പൊലീസ് പിടിക്കുമെന്നായപ്പോൾ ചിലർ ഭാര്യമാരെ ഡ്രൈവിങ് പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ പരിശോധന കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യമാർക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കാതെയായി.
വാഹനത്തിന്റെ കളറിൽ അല്ല കാര്യം. അപകടകരമായ ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് പ്രശ്നമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു. റോഡ് നിയമങ്ങൾ കർക്കശമാക്കും. അതിന്റെ പേരിൽ ജനം സർക്കാറിന് എതിരായാൽ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും. ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആർക്കും വേണ്ടി ആരെയും വിളിക്കില്ല. പൊലീസുകാർ ഒരാളുടെയും ശിപാർശ കേൾക്കണ്ട. ഞാൻ പൊലീസുകാർക്ക് ഗ്യാരന്റി നൽകുന്നു. മുഖം നോക്കാതെ നടപടി വേണം. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം. മമ്മൂട്ടി വാഹനങ്ങളെ പ്രണയിച്ച ആളാണെന്നും ഗൾഫിൽ പോയാലും ഇവിടെയും ഭംഗിയായി വാഹനം ഓടിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തന്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിന് അത്ര സൽപ്പേരില്ലെന്നും ആവേശത്തോടെ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നയാൾ ആളാണെന്നും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. റോഡ് അപകടങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം ഹ്യൂമൻ എറർ ആണ്. റോഡിൽ പലരും നടക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മുടെ സുരക്ഷ മറ്റൊരാളുടെ കൈയിൽ അല്ലെന്നും മമ്മൂട്ടി കൂട്ടിചേർത്തു. സമയമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പലരും പറയുന്നു. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. റൂട്ട് മാറ്റമോ, സമയമാറ്റമോ പരിഗണിക്കണം. അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തേണ്ടത് റോഡിൽ അല്ല, അതിന് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരാൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിടിക്കില്ല. അറിയാത്ത ആളുകൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നുവെന്നും ബസ് മത്സരയോട്ടം പരാമർശിച്ച് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
ഫുട്പാത്തിൽ കൂടെ ആളുകൾ നടക്കാറുണ്ടോ, നടക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടോ. അതൊക്കെ വേറെ പലതിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധക്ക് ഒരു കണക്കുമില്ല. ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് വലിയ ഭാരം. ആദ്യം ഞാൻ നന്നാകണമല്ലോ, ഞാൻ നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു. പോയവരൊക്കെ തിരിച്ച് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്. അവർ വേണ്ടിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികളെ സിവിക് സെൻസ് പഠിപ്പിക്കണം. പക്ഷേ, അടുത്തകാലത്തായി വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല. റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും തിരക്കും കൂടിയെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.