ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പിൽ വിചിത്ര ഉത്തരവ്; നിലവിലെ പരിശീലകർക്ക് വീണ്ടും അഭിമുഖംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വർഷങ്ങളായി കരിയർ ഗൈഡൻസ്, കൗൺസലിങ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന പരിശീലകർ വീണ്ടും അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകാൻ വിചിത്ര ഉത്തരവ്. പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു, കോളജ് തലങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസും നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനവും നൽകുന്ന ‘പാസ്വേഡ്’ പദ്ധതി, വിവാഹപൂർവ കൗൺസലിങ് സംരംഭമായ ‘പാത്വേ’ എന്നിവയിലെ ഫാക്കൽറ്റികളോടാണ് നവംബർ 26, 27 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് രേഖകളുമായി അഭിമുഖത്തിനെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
പുതിയ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫാക്കൽറ്റി പൂൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിതെത്താണ് വിശദീകരണം. പുതിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ അഭിമുഖം ആവശ്യമാണെന്നതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ, നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരെ വീണ്ടും അഭിമുഖത്തിന് വിളിച്ചത് ഔചിത്യമില്ലാത്ത നടപടിയെന്നാണ് വിമർശനം. പുതിയവക്കൊപ്പം നിലവിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പുമായി അവസരം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടിവരുന്നത് അപമാനിക്കലാണെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ഇതുമൂലം മുതിർന്ന പല കൗൺസലർമാരും അഭിമുഖത്തിന് പോകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്. വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിക്ക് ഇവർ നിവേദനം നൽകി. 2026ലെ പാസ്വേഡ് പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചതിനാൽ നിലവിലെ ഫാക്കൽറ്റിമാരെല്ലാം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ്.
ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പിന് കീഴിലെ പി.എസ്.സിയടക്കം മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.സി.എം.വൈ (കോച്ചിങ് സെന്റർ ഫോർ മൈനോറിറ്റി യൂത്ത്) കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അധ്യാപക സമയം വെട്ടിക്കുറച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മറ്റു പദ്ധതികളിലെയും ഇടപെടൽ. സമയപരിധിയില്ലാതെ അധ്യാപക സമയം അനുവദിച്ച രീതി ഒഴിവാക്കി, പകരം ഒരധ്യാപകന് ഇനി മാസം ആറ് ക്ലാസുകൾ മതിയെന്നാണ് നിർദേശം. ഉദ്യോഗാർഥികളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ നിർദേശത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.