മണ്ണാർക്കാട്ട് ഇനി ശാസ്ത്രപൂരം; സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തിരിതെളിയുംtext_fields
മണ്ണാർക്കാട് (പാലക്കാട്): മണ്ണാർക്കാടിന്റെ മണ്ണ് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ യുവശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളുടെ സർഗശേഷിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയായ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് വർണാഭമായ തുടക്കം കുറിക്കും.
വൈകീട്ട് നാലിന് നെല്ലിപ്പുഴ ഡി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വ. എന്. ഷംസുദ്ദീന് മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഭാവി കേരളത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ നേർക്കാഴ്ചയാകുന്ന മേളക്കായി 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഏഴായിരത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുക.
നഗരത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക വേദികളിൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാവും. ശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, പ്രവൃത്തിപരിചയം, ഐ.ടി. എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറുകണക്കിന് ഇനങ്ങളിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ മാറ്റുരക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോ, കരിയർ ഫെസ്റ്റ്, യങ് ഇന്നൊവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്നിവയുടെ ഭാഗമായുള്ള ശാസ്ത്രപഥം ആശയ പ്രദർശനവും മേളക്ക് മാറ്റുകൂട്ടും.
പൂർണമായും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ ശാസ്ത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമായ വേദികളും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന മത്സരാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി വിപുലമായ താമസസൗകര്യങ്ങളും പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രുചിക്കൂട്ടൊരുക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലയും സജ്ജമാണ്. മത്സരങ്ങൾക്ക് പുറമെ, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന സെമിനാറുകളും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. മേള 21ന് സമാപിക്കും.