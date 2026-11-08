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    ശ്രീകാര്യത്തെ പതിനേഴുകാരന്‍റെ കൊലപാതകം: രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ നാളെ വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ

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    അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തെ ക​സ്റ്റ​ഡി ആ​വ​ശ്യം, മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി
    ശ്രീകാര്യത്തെ പതിനേഴുകാരന്‍റെ കൊലപാതകം: രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ നാളെ വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ
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    കൊല്ലപ്പെട്ട അ​ഭി​രാം, അറസ്റ്റിലായ ആ​ന​ന്ദ, ഉ​മ​ർ മു​ഫ്താ​ർ

    ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ്രീ​കാ​ര്യ​ത്ത് 17കാ​ര​നാ​യ അ​ഭി​രാ​മി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ പാ​ങ്ങ​പ്പാ​റ ഗാ​ന്ധി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ഉ​മ​ർ മു​ഖ്താ​ർ (22), മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ മ​ണ​ക്കാ​ട് ശ്രീ​വ​രാ​ഹം സ്വ​ദേ​ശി ബി.​എ. ആ​ന​ന്ദ (18) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ട​ത്. കേ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നു​മാ​യി പ്ര​തി​ക​ളെ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പൊ​ലീ​സി​നെ​തി​രെ മ​ർ​ദ​ന പ​രാ​തി

    ക​സ്റ്റ​ഡി അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പൊ​ലീ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​താ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന് മു​മ്പാ​കെ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് കാ​ൽ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ ലാ​ത്തി​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ച​താ​യി ര​ണ്ടാം പ്ര​തി ഉ​മ​ർ മു​ഖ്താ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ദി​വ​സം വ​നി​താ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ക​വി​ളി​ൽ അ​ടി​ച്ച​താ​യി മൂ​ന്നാം പ്ര​തി ആ​ന​ന്ദ​യും കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ക​സ്റ്റ​ഡി

    കേ​സി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന തെ​ളി​വാ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ബെ​ൽ​റ്റ്, കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട അ​ഭി​രാ​മി​ന്റെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​സി​ലെ നാ​ലാം പ്ര​തി​യാ​യ ഐ​ശ്വ​ര്യ​യെ നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടി​രു​ന്നു. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യെ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡി​ന് മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി പൂ​ജ​പ്പു​ര ഒ​ബ്‌​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഹോ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം

    മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യാ​യ കു​ട്ടി​യു​ടെ പെ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​ഭി​രാം വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധ​മാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. മ​റ്റൊ​രു സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം ഐ​ഡി വ​ഴി സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച് അ​ഭി​രാ​മി​നെ പാ​ങ്ങ​പ്പാ​റ​യി​ലെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വാ​ഴ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ചാ​ക്കി​ലും വാ​ഴ​ക്ക​രി​യി​ല​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലു​മാ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക​സ്റ്റ​ഡി കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​തി​ക​ളെ വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

    തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത്​ കൊ​ണ്ടി​ടാ​നും ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു

    ശ്രീ​കാ​ര്യം: തെ​ളി​വു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ഭി​രാ​മി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം​ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. കൊ​ല​പാ​ത​ക ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം സ​മീ​പ​ത്തെ കാ​യ​ലി​ലോ മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ കൊ​ണ്ടി​ട്ട് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഒ​ന്നും അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ നീ​ക്കം. മൃ​ത​ദേ​ഹം പൊ​തി​ഞ്ഞു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 17 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്തു​ള്ള ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി 30 രൂ​പ​ക്ക്​ വ​ലി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ചാ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​ക്രി​ക്ക​ട ഉ​ട​മ പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ചാ​ക്ക് വി​റ്റ​ത് താ​നാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​നു മൊ​ഴി​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന സ​മ​യ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ തെ​റ്റി​ച്ചു. മ​ഴ​കാ​ര​ണം മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ത​ള്ളാ​ൻ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ചാ​ക്കി​ലാ​ക്കി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ൺ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല​

    ശ്രീ​കാ​ര്യം: പ്ര​ധാ​ന തെ​ളി​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കേ​ണ്ട​തു​മാ​യ അ​ഭി​രാ​മി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ൺ ഇ​തു​വ​രെ​യും പൊ​ലീ​സി​നു ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. കേ​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ കാ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളും ഈ ​ഫോ​ണി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നി​ഗ​മ​നം. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ൾ അ​ഭി​രാ​മി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ൺ സ​മീ​പ​ത്തെ തെ​റ്റി​യാ​ർ തോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി.

    ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തോ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​ഭി​രാ​മി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ൺ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ഭി​രാ​മി​ന്റെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ചാ​റ്റു​ക​ളും അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ​താ​യി സൈ​ബ​ർ​സെ​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - Sreekaryam Murder Case: Two Accused Remanded in Police Custody
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