ശ്രീകാര്യത്തെ പതിനേഴുകാരന്റെ കൊലപാതകം: രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ നാളെ വരെ കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകാര്യത്ത് 17കാരനായ അഭിരാമിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. രണ്ടാം പ്രതിയായ പാങ്ങപ്പാറ ഗാന്ധിപുരം സ്വദേശി ഉമർ മുഖ്താർ (22), മൂന്നാം പ്രതിയായ മണക്കാട് ശ്രീവരാഹം സ്വദേശി ബി.എ. ആനന്ദ (18) എന്നിവരെയാണ് കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനും ചോദ്യം ചെയ്യലിനുമായി പ്രതികളെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്.
പൊലീസിനെതിരെ മർദന പരാതി
കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസിൽനിന്ന് ക്രൂരമർദനമേറ്റതായി പ്രതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ പരാതിപ്പെട്ടു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പൊലീസ് കാൽപാദത്തിൽ ലാത്തികൊണ്ട് അടിച്ചതായി രണ്ടാം പ്രതി ഉമർ മുഖ്താർ പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കവിളിൽ അടിച്ചതായി മൂന്നാം പ്രതി ആനന്ദയും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കസ്റ്റഡി
കേസിലെ സുപ്രധാന തെളിവായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ബെൽറ്റ്, കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിരാമിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമായാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായ ഐശ്വര്യയെ നേരത്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളിയായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മുഖ്യപ്രതിയെ നേരത്തേതന്നെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി പൂജപ്പുര ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം
മുഖ്യപ്രതിയായ കുട്ടിയുടെ പെൺസുഹൃത്തുമായി പ്രണയത്തിലായ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചുവരുത്താൻ അഭിരാം വിസമ്മതിച്ചതിലുള്ള വിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐഡി വഴി സന്ദേശമയച്ച് അഭിരാമിനെ പാങ്ങപ്പാറയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ വാഴത്തോട്ടത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രണ്ടാം പ്രതിയുടെ സഹായത്തോടെ മൃതദേഹം പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിലും വാഴക്കരിയിലകൾക്കുള്ളിലുമായി ഒളിപ്പിക്കുകയും, തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്. കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തിങ്കളാഴ്ച പ്രതികളെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ മൃതദേഹം മറ്റൊരിടത്ത് കൊണ്ടിടാനും ശ്രമം നടന്നു
ശ്രീകാര്യം: തെളിവുകൾ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി അഭിരാമിന്റെ മൃതദേഹം വിദൂരസ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പ്രതികൾ ആസൂത്രണംചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. കൊലപാതക ശേഷം മൃതദേഹം സമീപത്തെ കായലിലോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോ കൊണ്ടിട്ട് തെളിവുകൾ ഒന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു പ്രതികളുടെ നീക്കം. മൃതദേഹം പൊതിഞ്ഞുകടത്തുന്നതിനായി 17 വയസ്സുകാരനായ ഒന്നാം പ്രതി കാര്യവട്ടത്തുള്ള ആക്രിക്കടയിൽ നേരിട്ടെത്തി 30 രൂപക്ക് വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക് വാങ്ങിയതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
ആക്രിക്കട ഉടമ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ഇയാൾക്ക് ചാക്ക് വിറ്റത് താനാണെന്ന് പൊലീസിനു മൊഴിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കൊലപാതകം നടന്ന സമയത്തെ ശക്തമായ മഴ പ്രതികളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചു. മഴകാരണം മൃതദേഹം വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളാൻ പ്രതികൾക്കു സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് താൽക്കാലിക പരിഹാരമെന്നനിലയിൽ മൃതദേഹം ചാക്കിലാക്കി സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു.
മൊബൈൽഫോൺ കണ്ടെത്താനായില്ല
ശ്രീകാര്യം: പ്രധാന തെളിവും അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകേണ്ടതുമായ അഭിരാമിന്റെ മൊബൈൽഫോൺ ഇതുവരെയും പൊലീസിനു കണ്ടെത്താനായില്ല. കേസിന്റെ യഥാർഥ കാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. കൊലപാതകത്തിനുശേഷം പ്രതികൾ അഭിരാമിന്റെ മൊബൈൽഫോൺ സമീപത്തെ തെറ്റിയാർ തോട്ടിലേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാണ് നൽകിയ മൊഴി.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകം നടത്തുക എന്നതിനൊപ്പം അഭിരാമിന്റെ മൊബൈൽഫോൺ കൈക്കലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രതികൾക്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിരാമിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് നിരവധി സന്ദേശങ്ങളും ചാറ്റുകളും അപ്രത്യക്ഷമായതായി സൈബർസെൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.