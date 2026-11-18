‘മധുവിധു’ കാലം പിന്നിട്ട് സതീശൻ സർക്കാർ; പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ നടപടികളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഏറെ, വിവാദങ്ങൾക്കും കുറവുണ്ടായില്ലtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പുതുയുഗ കേരളം തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ കല്ലുംമുള്ളും നിറഞ്ഞ ‘മധുവിധു’ കാലം പിന്നിട്ട് വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാർ.
10 വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം അധികാരത്തിൽ തിരികെയെത്തിയ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ബുധനാഴ്ച ആറുമാസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ നടപടികളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി നിറഞ്ഞുനിന്നെങ്കിലും വിവാദങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടായില്ല. പുതിയ സർക്കാറിനെ വിലയിരുത്താൻ ആറുമാസമെങ്കിലും പിന്നിടണമെന്ന ധാരണയിലാണ് ഈ സമയപരിധി ‘മധുവിധു’ കാലമായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, ഈ കാലപരിധി തീരുംമുമ്പു തന്നെ സമരങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം തെരുവിലിറങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടത്. സ്വന്തം മുന്നണി കൺവീനർതന്നെ കെ.പി.സി.സി ആസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വാർത്തസമ്മേളനം നടത്തി സർക്കാർ നടപടികളെ വിമർശിക്കുന്നതും കോൺഗ്രസ് ഹൈകമാൻഡിനെ കണ്ട് പരാതിപ്പെടുന്നതുമായ അപൂർവ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും ഇക്കാലത്തുണ്ടായി.
സെപ്റ്റംബറിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം സർക്കാറിനെതിതെകടുത്ത വിമർശനമുണ്ടാക്കി. പി.എസ്.സി നിയമനങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നതും കണ്ടു. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ജനകീയ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന പ്രതിഛായ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ ആറുമാസംകൊണ്ട് വി.ഡി. സതീശന് സാധിച്ചെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
നേട്ടങ്ങൾ നിരത്താനുണ്ട്
ആറുമാസത്തെ ഭരണംകൊണ്ട് പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പല പദ്ധതികൾക്കും തുടക്കമിട്ടത് സർക്കാറിന്റെ നേട്ടമാണ്. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര, മുതിർന്ന പൗരൻമാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് പ്രത്യേക വകുപ്പ്, മുതിർന്ന പൗരൻമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമ നിർമാണം, ആശാവർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെ സ്കീം വർക്കർമാരുടെ വേതനം വർധിപ്പിക്കൽ, നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കുന്ന സരൾ കേരളം പദ്ധതി എന്നിവ ഇതിൽപ്പെടുന്നു.
സർക്കാറും മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്വപ്നപദ്ധതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ‘മിഷൻ സമുദ്ര’യിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പായി മാരിടൈം നിയമം പൊളിച്ചെഴുതി. ലഹരി നിർമാർജനത്തിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തുടക്കമിട്ട ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈയടി നേടി. നികുതിയോ ഫീസോ കൂട്ടാതെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനത്തിലുണ്ടായ ശ്രദ്ധേയ വളർച്ചയും സർക്കാറിന്റെ ആദ്യകാല നേട്ടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു.
പിണറായി സർക്കാറിന് തിരുത്ത്
കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച പല നടപടികളും തിരുത്തുകയോ നടപടിയെടുക്കാത്തവയിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്തു. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി (കെ-റെയിൽ) ഉപേക്ഷിച്ചതും ഇതുവഴി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഭൂമിയുടെ കുരുക്കഴിച്ചുനൽകിയതും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സർക്കാറിന് പ്ലസ് പോയന്റായി.
കണ്ണൂർ എ.ഡി.എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം, മകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി, കേസിൽ പ്രതിയായ കണ്ണൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.പി. ദിവ്യയുടെ ഇടപാടുകളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം എന്നിവയും ഇക്കാലത്തുണ്ടായി.
മെസ്സിയുടെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പിൽ മുൻമന്ത്രി വി. അബ്ദുഹ്മമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതും മുൻ സർക്കാറിനുള്ള തിരുത്തലാണ്. പി.എസ്.സി നിയമനത്തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ 15ഓളം എസ്.ഐ.ടികളാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പാളയത്തിലെ പട
പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പുകളോളംതന്നെ പാളയത്തിലെ പട കൂടി നേരിട്ടാണ് സർക്കാർ ആറുമാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. മുന്നണിയിലോ പാർട്ടിയിലോ കൂടിയാലോചിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി തനിച്ച് സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനം പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് വാർത്തസമ്മേളനം വിളിച്ചാണ് പരസ്യവെടിപൊട്ടിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലെത്തി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലും അദ്ദേഹം പരാതി ആവർത്തിച്ചു.
ഹിമാചൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫുമായുണ്ടായ ഭിന്നത മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തക്കുറവായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. സ്വകാര്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ജി.എൻ.എ വഴി വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനവും ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ തൽക്കാലം വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാട് മാറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വഴിവെച്ചു.
ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോഴും ബോർഡ്/ കോർപറേഷൻ വിഭജനം പൂർത്തിയാകാത്തത് പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത് മുന്നണിയിലും അസ്വസ്ഥത പരത്തി. ബാർ ലൈസൻസ് വിവാദവും വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയ ബോർഡ് നാമനിർദേശം ചെയ്തതും പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്തേക്ക് നടത്തിയ ചാർട്ടേഡ് വിമാന യാത്ര സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി പരന്നു.