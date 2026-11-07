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    യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം; നിശ്ശബ്​ദത സുരക്ഷക്ക്​ നൽകുന്ന വില ​-​ശ്വേത ഭട്ട്​

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    മോ​ദി​യെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഹി​റ്റ്‌​ല​റു​ടെ​യും മു​സോ​ളി​നി​യു​ടെ​യും ഗ​തി​യെ​ന്ന് എം.​കെ. മു​നീ​ർ
    Shweta Bhatt addressing the Muslim Youth League state conference in Ernakulam, Kochi
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    കൊ​ച്ചി: ​രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​ത്യം പ​റ​യു​ക​യെ​ന്ന​ത് വ​ള​രെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ൻ ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ​ഞ്ജീ​വ് ഭ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ശ്വേ​ത ഭ​ട്ട്. അ​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നും നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ല​യാ​ണെ​ന്നും ശ്വേ​ത ഭ​ട്ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    നീ​തി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​ക​രു​ത്. നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലും അ​ധി​കാ​രം ഉ​ള്ള​വ​രെ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​ന്നു​മു​ള്ള വേ​ർ​തി​രി​വും പാ​ടി​ല്ല. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ഇ​ന്ന് അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​വും ഭ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹം. അ​നീ​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം, സ്വ​ന്തം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ അ​ടി​യ​റ​വെ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ദി​ന​മാ​യി മാ​റും. സ​ഞ്ജീ​വ് ഭ​ട്ടി​ന്‍റെ ത​ട​വ​റ​യും നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​വും എ​ട്ടു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ്. സ​ത്യ​ത്തി​നും നീ​തി​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ല. ത​ട​വ​റ​യു​ടെ നാ​ലു ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വീ​ര്യ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. 2019ൽ ​സ​ഞ്ജീ​വി​ന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​ണി​തെ​ന്നും ശ്വേ​ത ഭ​ട്ട് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഹി​റ്റ്ല​ർ​ക്കും മു​സോ​ളി​നി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​യ അ​തേ ഗ​തി ത​ന്നെ ട്രം​പി​നും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ലോ​കം ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​തേ ആ​ഘാ​തം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം.​കെ. മു​നീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മോ​ദി കൂ​ട്ടി​ല​ട​ച്ച ത​ത്ത​യാ‍യ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഊ​ർ​ധ​ശ്വാ​സം വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​ഹ​ത്യ​ക്കു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന വ​ലി​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ് വോ​ട്ട്ഹ​ത്യ എ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ യു​വ​ത ഉ​ണ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    നീ​തി​ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ​മ​ര​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് തെ​രു​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ സ​ലാം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന അ​ക​ന്നു​പോ​ക​രു​തെ​ന്നും ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ടു​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, റ​ഫീ​ഖ് മ​ണി​മ​ല, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം, ടി.​പി അ​ഷ്‌​റ​ഫ​ലി എം.​എ​ൽ.​എ, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷി​ബു മീ​രാ​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ ത​ഹ്‍ലി​യ, വ​നി​ത ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ഹ്‌​റ മ​മ്പാ​ട്, എം.​പി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മൂ​പ്പ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ്മേ​ള​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച റാ​ലി, വൈ​റ്റ്​ ഗാ​ർ​ഡ്​ പ​രേ​ഡ്, പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും. ​

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    News Summary - Shweta Bhatt Speaks at Youth League State Conference; MK Muneer Slams Narendra Modi
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