ഷുക്കൂർ വധക്കേസ്: സാക്ഷി പിൻമാറ്റത്തിൽ ലീഗിൽ ഭിന്നതtext_fields
കണ്ണൂർ: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ മുസ്ലിം ലീഗിൽ കടുത്ത ഭിന്നത. പ്രധാന സാക്ഷികളുടെ പിൻമാറ്റമാണ് സി.പി.എം നേതാക്കളായ പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷിനും രക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് ആരോപണം. സാക്ഷികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തത് നേതൃത്വത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്നും ‘ഡീൽ’ എന്നും വിമർശനമുണ്ട്.
കേസിലെ 31 പ്രതികളിൽ 18 പേരെ വെറുതെ വിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ വീഴ്ചയും അണികൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 13ൽ ഏഴ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ജീവപര്യന്തം. ആറുപേർക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ തടവായതിനാൽ ജാമ്യവും ലഭിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്തെ പൊലീസ് അന്വേഷണ പോരായ്മയാണ് പട്ടാപ്പകൽ നടന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ ഇത്രയും പേർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നും വിമർശനമുണ്ട്.
തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം. പി.പി. അബു, മുഹമ്മദ് സുബൈർ എന്നിവരാണ് സാക്ഷികൾ. ഇരുവരും കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല. സി.പി.എമ്മിന്റെ ഭീഷണി കാരണമാണ് ഇവർ പിൻമാറിയതെന്നാണ് ലീഗ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ വിദേശത്തും മറ്റൊരാൾ തളിപ്പറമ്പിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനുമാണ്. രണ്ട് പേരും ഹാജരാവാതിരുന്നത് ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാനെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നത്. സാക്ഷി പോലുമില്ലാത്തതിനാൽ ഗൂഢാലോചന ആരോപണം കോടതി തള്ളുകയും ചെയ്തു. കള്ളസാക്ഷി പറയാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ഇവർ പിൻമാറിയതെന്ന് പി. ജയരാജൻ പറയുന്നത്.
തളിപ്പറമ്പിലെ പാർട്ടിയിലെ ഭിന്നതയാണ് സാക്ഷി പിൻമാറ്റത്തിനു കാരണമെന്നാണ് സൂചന. സമൂഹമാധ്യമ പ്രചാരണത്തിന് എതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർക്ക് പരാതി നൽകി. ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ഐ.യു.എം.എൽ എന്ന എഫ്.ബി പേജിലൂടെ വിഷ്ണു. എം. കണ്ണൻ എന്നയാളുടെ പേരിൽ ആണ് വ്യാജ പോസ്റ്റെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു.