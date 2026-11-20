അണികൾ അകത്ത്, നേതാക്കൾ പുറത്ത്; സി.പി.എമ്മിന് ആശ്വാസവും ആശങ്കയും, കേസിന്റെ നാൾവഴി ഇങ്ങനെ...text_fields
കണ്ണൂർ: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം സി.പി.എം പ്രവർത്തകരോ അനുഭാവികളോ ആണെങ്കിലും നേതാക്കളെ വെറുതെ വിട്ടതിൽ പാർട്ടിക്ക് ആശ്വാസം. നേതൃത്വം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തുന്നതെന്ന ആരോപണത്തിൽനിന്നുള്ള പിടിവള്ളിയായി നേതാക്കളെ കുറ്റമുക്തമാക്കിയ വിധി.
അതേസമയം, കണ്ണപുരത്തെയും സമീപത്തെയും സാധാരണ പ്രവർത്തകരും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ഭാരവാഹികളും ജയിലിൽ പോകുന്നത് പാർട്ടിക്ക് തലവേദനയാകും.
സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം പി. ജയരാജൻ 32ഉം സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം ടി.വി. രാജേഷ് 33ഉം പ്രതികളായാണ് സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. കൊലപാതക കേസിൽ ഇരുവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടാകുമായിരുന്ന ക്ഷീണം ചില്ലറയല്ല.
ആ നിലക്ക് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമായി വിധി. 19ാം പ്രതിയും സി.പി.എം സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ മകനുമായ ശ്യാംജിത്തിനെ വെറുതെ വിട്ടതിലും ആശ്വാസം ചെറുതല്ല.
2012 ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് സി.പി.എം കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി. ജയരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അന്ന് കണ്ണൂരിൽ വ്യാപക അക്രമങ്ങളുണ്ടായി.
പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വരെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ അക്രമസംഭവമായിരുന്നു അത്. 2019 ഫെബ്രുവരി 11നാണ് പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷിനുമെതിരെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ 315-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നാണ് സി.ബി.ഐയുടെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. കുറ്റപത്രത്തിലെ ഈ വാദമാണ് കോടതി തള്ളിയത്.
ആശുപത്രിയിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് സാക്ഷികളായ മുഹമ്മദ് സാബിറും പി.പി. അബുവും കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തതും ഇരുവർക്കും അനുകൂലമായി. ഇതേചൊല്ലി വലിയ വിവാദവും അന്നുണ്ടായി. ഭീഷണി കാരണമാണ് ഇവർ ഹാജരാകാത്തതെന്നാണ് ഷുക്കൂറിന്റെ സഹോദരൻ ദാവൂദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.
കേസിന്റെ നാൾവഴി
2012 ഫെബ്രുവരി 20: അരിയിൽ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സക്കരിയക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു.
മാർച്ച് 22: എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ മകൻ ശ്യാംജിത്ത്, തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാനും സി.പി.എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന വാടി രവിയുടെ മകൻ ബിജുമോൻ എന്നിവരടക്കം 18 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യ പ്രതിപ്പട്ടിക കോടതിയിൽ.
മാർച്ച് 29: 12-ാം പ്രതി ബിജുമോൻ ഉൾപ്പെടെ സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി.
മേയ് 25: പത്താം പ്രതി അജിത് കുമാറിന് ഹൈകോടതി ജാമ്യം.
മേയ് 26: ഗൂഢാലോചനയിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആരോപിച്ച അരിയിൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി യു.വി. വേണു അറസ്റ്റിൽ.
മേയ് 27: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി രണ്ടാം പ്രതി ഗണേശൻ, കണ്ണപുരം മുതുവാനി യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി എട്ടാം പ്രതി ലതീഷ് എന്നിവർ അറസ്റ്റിൽ.
ജൂൺ 2: ഷുക്കൂറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി 16-ാം പ്രതി സജിത്തിന്റെ ബൈക്കിന്റെ ടൂൾ ബോക്സിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. സി.പി.എം കണ്ണപുരം ടൗൺ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഒന്നാം പ്രതി കെ.വി. സുമേഷാണ് കത്തി സജിത്തിന് കൈമാറിയതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ജൂൺ 8: സക്കരിയയെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം കീഴറക്കടുത്ത് ചേരയിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.
ജൂൺ 9: ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷിനും അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നോട്ടീസ്.
ജൂൺ 12: പി. ജയരാജനെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു.
ജൂൺ 14: തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി. വാസുദേവനെയും തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ കോമോത്ത് മുരളീധരനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു.
ജൂൺ 22: കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.
ജൂലൈ 5: സി.പി.എം മൊറാഴ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എ.വി. ബാബു അറസ്റ്റിൽ.
ജൂലൈ 9: പി. ജയരാജനെ കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു.
ജൂലൈ 29: ടി.വി. രാജേഷ് എം.എൽ.എയെ ചോദ്യം ചെയ്തു.
ആഗസ്റ്റ് 1: പി. ജയരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ വ്യാപക അക്രമം
ആഗസ്റ്റ് 7: പി. ജയരാജന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ടി.വി. രാജേഷിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഹൈകോടതി തള്ളി. തുടർന്ന് രാജേഷ് എം.എൽ.എ കണ്ണൂർ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി.
ആഗസ്റ്റ് 27: പി. ജയരാജന് ഹൈകോടതി ജാമ്യം.
ഒക്ടോബർ 7: കേസിലെ 20-ാം പ്രതി മൊറാഴ സെൻട്രൽ നോർത്ത് കുമ്മനങ്ങാട്ടെ അച്ചാലി സരീഷ്, കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ കുളിമുറിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.
2013 ഡിസംബർ 10: ഷുക്കൂറിന്റെ മാതാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ, സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറായില്ല.
2013 ഡിസംബർ: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷുക്കൂറിന്റെ മാതാവ് ഹൈകോടതിയിൽ.
2016 ഫെബ്രുവരി 8: ഹൈകോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
2016 മാർച്ച് 19: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണ ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതികൾ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചു.
2016 ഏപ്രിൽ 4: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
2016 ജൂൺ 27: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിന് ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ.
2017: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണ സ്റ്റേ നീങ്ങി. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചു. ഇതിനെതിരെ പ്രതികളുടെ അപ്പീലിൽ അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ ലഭിച്ചില്ല
2019 ഫെബ്രുവരി 11: പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷിനുമെതിരെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
2020: കേസിന്റെ വിചാരണ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി.
2024 സെപ്റ്റംബർ 19: പ്രതിപ്പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും സമർപ്പിച്ച ഹരജി കോടതി തള്ളി.
2024 ഒക്ടോബർ 18: പ്രതികൾക്കെതിരെ കോടതി കുറ്റം ചുമത്തി. ഇതോടെ വിചാരണ നടപടികൾക്ക് വഴിതുറന്നു.
2025: മേയ് 5: എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതിയിൽ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു.
2026 നവംബർ 19: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ കോടതി വിധി.