ഷിഗല്ലെ: പ്രതിരോധവും ജാഗ്രതയും ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

ഷിഗല്ലെ: പ്രതിരോധവും ജാഗ്രതയും ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്text_fields
മലപ്പുറം: ജില്ലയിലെ അമരമ്പലം, ചുങ്കത്തറ, ഏലംകുളം പ്രദേശങ്ങളില് ഷിഗല്ലെ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില് പൊതുജനങ്ങള് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ജില്ല മെഡിക്കല് ഓഫിസര് (ഡി.എം.ഒ) ഡോ.വി. വിനോദ് അറിയിച്ചു. ജില്ലയില് ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ എട്ടു സമ്പര്ക്ക കേസുകള് ഉള്പ്പെടെ 75 കേസുകളാണ് ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷിഗല്ലെ പ്രധാനമായും കുട്ടികളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. മലിനജലത്തിലൂടെയും പഴകിയതോ ശരിയായി പാകംചെയ്യാത്തതോ ആയ ഭക്ഷണപദാര്ഥങ്ങളിലൂടെയുമാണ് രോഗം പകരുന്നത്.
രോഗബാധിതരുടെ വിസര്ജ്യവുമായി നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ സമ്പര്ക്കമുണ്ടായാല് രോഗം വളരെ വേഗത്തില് വ്യാപിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങും. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയംകൊണ്ട് അപകടകരമായ രീതിയില് ബാക്ടീരിയ പെരുകുന്നതിനാല് രോഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങുമ്പോള്തന്നെ കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടണം. വയറിളക്കം, മലത്തോടൊപ്പം രക്തവും പഴുപ്പും കലര്ന്നു പോകുക, അടിവയറ്റില് കഠിനമായ വേദന, പനി, ഛര്ദി, നിര്ജലീകരണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്. കൃത്യസമയത്ത് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില് അണുബാധ തലച്ചോറിനെയും വൃക്കകളെയും ബാധിച്ച് ജീവഹാനിവരെ സംഭവിക്കാം.
ജില്ലതല ദ്രുത പ്രതികരണ സംഘം (ആര്.ആര്.ടി) അടിയന്തര യോഗം ചേര്ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തുകയും പ്രതിരോധനടപടികള് ഊര്ജിതമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യവകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വിഭാഗം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തില് ഭക്ഷ്യനിര്മാണ, സംഭരണ, വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളില് കര്ശന പരിശോധന നടത്തും. നിയമലംഘനങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കെതിരെ കര്ശനമായ നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കും. രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളില് പൊതുസദ്യകള് ഒരു കാരണവശാലും നടത്താന് പാടില്ലെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്
- തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കാനും ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- പൂര്ണമായും വേവിച്ച ആഹാരം കഴിക്കുക; പഴകിയതോ തുറന്നുവെച്ചതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക.
- കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകള് സമയബന്ധിതമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക.
- ആഹാരസാധനങ്ങള് അടച്ചുസൂക്ഷിക്കുകയും ഈച്ചപോലെയുള്ള പ്രാണികള് വന്നിരിക്കാതെ നോക്കുകയും ചെയ്യുക.
- പരമാവധി വീടുകളില് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കുക.
- പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി കഴുകി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നതിനു മുമ്പും പച്ചക്കറികള് പാകം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും നന്നായി കഴുകുക.
- ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പും മലമൂത്രവിസര്ജനത്തിനുശേഷവും കൈകള് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുക. ഭക്ഷണസാധനങ്ങള് പാകംചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും കൈകള് സോപ്പുപയോഗിച്ച് കഴുകണം.
- വയറിളക്കം പിടിപെട്ടാല് നിര്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാന് ഒ.ആര്.എസ് ലായനി, ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, കരിക്കിന്വെള്ളം തുടങ്ങിയവ കുടിക്കാന് നല്കുക.
- വ്യക്തിശുചിത്വം, ആഹാരശുചിത്വം, പരിസരശുചിത്വം എന്നിവ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടാൽ സ്വയംചികിത്സ ഒഴിവാക്കി ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്യുക.