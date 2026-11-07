അമരമ്പലത്ത് നാലുവയസ്സുകാരിക്ക് ഷിഗല്ല; മാതാവിനും രോഗലക്ഷണം​

അമരമ്പലത്ത് നാലുവയസ്സുകാരിക്ക് ഷിഗല്ല; മാതാവിനും രോഗലക്ഷണംtext_fields
പൂക്കോട്ടുംപാടം: അമരമ്പലത്ത് നാലുവയസ്സുകാരിക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലമ്പൂർ ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയുടെ പരിശോധന ഫലം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഭക്ഷ്യവിഷബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അഞ്ചാംമൈലിലെ ചായക്കടയിൽനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇവിടെ നിന്നാണോ രോഗം പകർന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. പനി, വയറുവേദന, വയറിളക്കം, ഛർദി എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ബുധനാഴ്ചയാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതിനിടെ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനും സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സാംപിളുകളും പരിശോധനക്കയച്ചു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പും പഞ്ചായത്തും പൊലീസും ചേർന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധനയും ശക്തമാക്കി.
ഷിഗല്ല എന്ത്, പരിഹാരമാർഗം എങ്ങനെ?
ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
മലിന വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് ഷിഗല്ല പകരുന്നത്. രക്തം കലർന്നതോ നീരുള്ളതോ ആയ വയറിളക്കം, അതിശക്തമായ വയറുവേദന, പനിയും വിറയലും, ഓക്കാനവും ഛർദിയും, നിർജലീകരണം എന്നിവ കണ്ടാൽ ഉടൻ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടണം. സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ല. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക.
ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ശുചിമുറി ഉപയോഗശേഷവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക, തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതും പഴകിയതുമായ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, കിണറുകളും ജലസ്രോതസ്സുകളും സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തമെന്നും പരിസര ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.