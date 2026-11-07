Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അമരമ്പലത്ത് നാലുവയസ്സുകാരിക്ക് ഷിഗല്ല; മാതാവിനും രോഗലക്ഷണം​

    text_fields
    bookmark_border
    അമരമ്പലത്ത് നാലുവയസ്സുകാരിക്ക് ഷിഗല്ല; മാതാവിനും രോഗലക്ഷണം​
    cancel

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം: അ​മ​ര​മ്പ​ല​ത്ത് നാ​ലു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​ക്ക് ഷി​ഗ​ല്ല സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ല​മ്പൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ട്ടി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത അ​ഞ്ചാം​മൈ​ലി​ലെ ചാ​യക്ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണോ രോ​ഗം പ​ക​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. പ​നി, വ​യ​റു​വേ​ദ​ന, വ​യ​റി​ള​ക്കം, ഛർ​ദി എ​ന്നീ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കു​ട്ടി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വി​നും സ​മാ​ന​മാ​യ രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ സാം​പി​ളു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ച്ചു.​ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഷി​ഗ​ല്ല എ​ന്ത്, പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗം എ​ങ്ങ​നെ?

    ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്

    മ​ലി​ന വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഷി​ഗ​ല്ല പ​ക​രു​ന്ന​ത്. ര​ക്തം ക​ല​ർ​ന്ന​തോ നീ​രു​ള്ള​തോ ആ​യ വ​യ​റി​ള​ക്കം, അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ വ​യ​റു​വേ​ദ​ന, പ​നി​യും വി​റ​യ​ലും, ഓ​ക്കാ​ന​വും ഛർ​ദി​യും, നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ തേ​ട​ണം. സ്വ​യം ചി​കി​ത്സ പാ​ടി​ല്ല. തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റ്റി​യ വെ​ള്ളം മാ​ത്രം കു​ടി​ക്കു​ക.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പും ശു​ചി​മു​റി ഉ​പ​യോ​ഗ​ശേ​ഷ​വും സോ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൈ​ക​ൾ ക​ഴു​കു​ക, തു​റ​സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​തും പ​ഴ​കി​യ​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, കി​ണ​റു​ക​ളും ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും സൂ​പ്പ​ർ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്ത​മെ​ന്നും പ​രി​സ​ര ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Shigella Confirmed in Four-Year-Old in Amarambalam
    Next Story
    X