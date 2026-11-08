ഭീതി പടർത്തി ഷിഗെല്ല; നാല് പേർക്ക് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു, 114 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണം

ഭീതി പടർത്തി ഷിഗെല്ല; നാല് പേർക്ക് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു, 114 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണംtext_fields
മലപ്പുറം: മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാല് പേർക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല അണുബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും രണ്ട് മുതിർന്നവർക്കുമാണ് പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. പെരിന്തൽമണ്ണ ഏലംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ കോരക്കുത്തിൽ ഒക്ടോബർ 31ന് ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് നിലവിൽ രോഗബാധയുള്ളത്. ചടങ്ങിൽ 114 പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇവരിൽ ചിലർക്കും രോഗ ലക്ഷണമുണ്ട്. ഇവരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനകൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഇതോടെ ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലമ്പൂരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അമരംബലത്തെ കടയിൽ നിന്ന് ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ച നാല് വയസ്സുകാരിക്കും, പാലുണ്ടയിലെ കടയിൽ നിന്ന് മന്തി കഴിച്ച രണ്ടുപേർക്കുമാണ് ഷിഗെല്ല ബാധിച്ചത്. ഇവർക്ക് പുറമെ പ്രദേശത്ത് 23-ഓളം പേർക്ക് വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി, വയറുവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഏതാനും പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര മേപ്പയിൽ എസ്.ബി സ്കൂളിലെ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്കും ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ കുട്ടികൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ആദ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ സമ്പർക്ക പരിശോധനയിലാണ് ഇന്നലെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടി രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്.
രോഗബാധിതരുടെയും സംശയമുള്ളവരുടെയും വീടുകളിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏലംകുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളും രോഗനിരീക്ഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് ഷിഗെല്ല?
മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും പഴകിയതും വൃത്തിഹീനവുമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും പടരുന്ന ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധയാണ് ഷിഗെല്ല. ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രോഗം പ്രധാനമായും കുട്ടികളിലും രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലുമാണ് പെട്ടെന്ന് ഗുരുതരമാകുന്നത്.
ശക്തമായ വയറിളക്കം (ചിലപ്പോൾ രക്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാം), വയറുവേദന, ഛർദ്ദി, കടുത്ത പനി, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ (കിണറുകൾ, ടാങ്കുകൾ) കൃത്യമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക, പഴകിയതോ തുറന്നു വെച്ചതോ ആയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുത്, പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.