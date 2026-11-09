‘യൂത്ത് ലീഗ് റാലി നന്നായി നടക്കരുതെന്ന് ചില പൊലീസുകാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ...?’ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി അഡ്വ. ഷിബു മീരാൻ

‘യൂത്ത് ലീഗ് റാലി നന്നായി നടക്കരുതെന്ന് ചില പൊലീസുകാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ...?’ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി അഡ്വ. ഷിബു മീരാൻtext_fields
കൊച്ചി: യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിൽ നടന്ന റാലി വിജയകരമായി നടക്കരുതെന്ന് പൊലീസ് സേനയിലെ ചിലർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുണ്ടായതെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ഷിബു മീരാൻ. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പൊലീസ് മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദേശങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടും മതിയായ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താതെ സംഘടനയെ കുറ്റക്കാരാക്കാനാണ് പൊലീസിന്റെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചു.
റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കേസെടുത്ത സംഭവത്തിലാണ് ഷിബു മീരാന്റെ പ്രതികരണം. സമ്മേളനത്തിനെതിരെ തുടർച്ചയായി രംഗത്തുവന്ന സി.പി.എം നേതാവ് കെ.ടി. ജലീലിനെയും കുറിപ്പിൽ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന യൂത്ത് ലീഗ് റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഫിറോസ് ഉൾപ്പെടെ 12 നേതാക്കൾക്കും രണ്ടായിരത്തോളം പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെയാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ഗതാഗതത്തിനും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും തടസ്സമുണ്ടാക്കിയെന്നാരോപിച്ചാണ് നടപടി.
നവംബർ അഞ്ചിന് എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണറുടെ ഓഫിസിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഹാരിസ് ബീരാൻ എം.പി, പി.കെ. ഫിറോസ്, മറ്റ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം താനും പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് ഷിബു മീരാൻ പറഞ്ഞു. നഗരത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവേശനം ഉച്ചക്ക് രണ്ടുമണി വരെ മാത്രമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം എത്തുന്ന പ്രവർത്തകർ മെട്രോ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക നിർദേശങ്ങളും അന്ന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്ക് അന്നുതന്നെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
പിറ്റേന്ന് പൊലീസ് വീണ്ടും അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് ബോൾഗാട്ടി പരിസരത്തുനിന്ന് റാലി ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയായാൽ ഗതാഗതം തടസ്സമില്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. റാലിയുടെ ദൈർഘ്യം കുറയുന്നതും പ്രവർത്തകർക്ക് വീണ്ടും നിർദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടിവരുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിട്ടും ഈ ആവശ്യവും യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.
എന്നാൽ, റാലി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ പ്രദേശത്ത് വാഹനങ്ങൾ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, പൊലീസ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രവർത്തകർക്ക് റാലി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്താനും അവരെ ഇറക്കിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. ബദൽ വഴികളിലൂടെ ഗതാഗതം തിരിച്ചുവിടാത്തതിനാൽ സാധാരണ യാത്രക്കാരും കുടുങ്ങി. ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് റാലി ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനിടയിലും കുടുങ്ങിക്കിടന്ന വാഹനങ്ങൾ പരമാവധി കടത്തിവിട്ടിരുന്നു.
ആവശ്യത്തിന് പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പൊലീസിന്റെ പരാജയം മറച്ചുവെക്കാൻ, ഒരു ദുർവാശിയുമില്ലാതെ പൊലീസ് നിർദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഘടനയെ കുറ്റക്കാരാക്കാനുള്ള നാടകമാണ് കേസെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പൊലീസ് കേസിനെ ഭയന്നല്ല ഇത്രയും വിശദീകരിക്കുന്നതെന്നും റാലി നടന്ന ദിവസം നഗരത്തിൽ വന്ന് അൽപമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ഷിബു മീരാൻ വ്യക്തമാക്കി.
സി.പി.എം നേതാവ് കെ.ടി. ജലീലിനെ പേരെടുത്തുപറയാതെ കുറിപ്പിൽ പരിഹസിച്ചു. വിട്ടുപോയിട്ട് എത്രകാലം കഴിഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്ത ചില പ്രണയങ്ങളുണ്ടെന്നും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ലീഗിനെ നിശ്ശബ്ദമായി പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു കാമുകൻ മലബാർ ഭാഗത്തുണ്ടെന്നുമാണ് പരിഹാസം. യൂത്ത് ലീഗ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നതുമുതൽ അതിന്റെ പ്രചാരണം ഏറ്റെടുത്ത് ദിവസവും രണ്ടെണ്ണം വീതം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിട്ടയാളാണ് ഈ 'കാമുകൻ'. സമ്മേളനത്തിന് കൊടിയേറിയ ദിവസം എല്ലാ ഭാരവാഹികളുടെയും ഫോട്ടോവെച്ച് പോസ്റ്റിട്ടു, റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കേസെടുത്തപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചും പോസ്റ്റിട്ടു, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നന്ദി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെങ്കിലും പരാമർശിക്കാമായിരുന്നു...’ -കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
യൂത്ത് ലീഗ് റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 ന് എറണാകുളം സിറ്റി പോലിസ് കമ്മീഷനറുടെ ഓഫീസിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഹാരിസ് ബീരാൻ എം പി,പി കെ ഫിറോസ് മറ്റ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ഞാനും എന്നിവരോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തതാണ്... വാഹനങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം 2 മണി വരെ ആയി നിയന്ത്രിക്കണം, പിന്നെ വരുന്നവരോട് മെട്രോ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശം കൊടുക്കണം എന്നതടക്കം പോലീസ് മുന്നോട്ട് വച്ച ഒട്ടുമിക്ക നിർദേശങ്ങളും അന്ന് ഞങൾ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു...
പരമാവധി ആ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിരുന്നു അത്...
അന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ നൽകി...
പിറ്റേ ദിവസം പോലീസ് അടിയന്തിര യോഗം വിളിച്ചു...
ബോൾഗാട്ടി പരിശരത്ത് നിന്ന് ജാഥ ആരംഭിക്കണം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നഭ്യർത്ഥിച്ചു.. റാലി നടക്കുന്ന ദൂരം വളരെ കുറയും, വീണ്ടും നിർദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം തുടങ്ങി പല പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടും ആ നിർദേശവും യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും നേതാക്കളും അംഗീകരിച്ചു..
വീണ്ടും താഴെ തട്ടിലേക്കു നിർദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു...
റാലി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അവിടെ എത്തിയ ഒരാളാണ്. അപ്പോഴും അവിടെ പോലീസ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല... അപ്പോഴേക്കും കുറെ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ കുടുങ്ങിയിരുന്നു... പ്രവർത്തകർക്ക് അവിടേക്കു എത്താൻ പ്രയാസം.. എത്തിയവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ആളെ ഇറക്കി മടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ..
കൂടെ പൊലീസ് പകരം ഗതാഗത വഴിതിരിച്ച് വിടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യരും..
ഞങ്ങൾ യൂത്ത് ലീഗ് ഭാരവാഹികളും വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത്...
അതിനിടയിലും അവിടെ കിടന്ന വാഹനങ്ങൾ പരമാവധി കടത്തിവിട്ടിരുന്നു...
ആ റാലി നന്നായി നടക്കരുത് എന്ന് പൊലിസ് സേനയിൽ ചിലർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരും.. അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനു പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു... തങ്ങളുടെ പരാജയം മറക്കാൻ,
ഒരു ദുർവാശിയും ഇല്ലാതെ പൊലീസ് മുന്നോട്ടു വച്ച എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ച ഒരു സംഘടനയെ കുറ്റക്കാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നാടകമാണ് ഈ പൊലീസ് കേസ്...
ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചെഴുതിയത് പൊലീസ് കേസ് കണ്ടു ഭയന്നിട്ടല്ല... അന്നേ ദിവസം ആ നഗരത്തിൽ വന്നു അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിയ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ്....
ദുരന്ത ഭൂമികളിലേക്കും, മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങളിലേക്കും വഴി വെട്ടിയും, വീട് കെട്ടിയും, മരുന്നും ഭക്ഷണവും എത്തിച്ചും യൂത്ത് ലീഗിന്റെ യാത്രകൾ തുടരും... ആർക്കും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ... ആർക്കും തടയാനാകാതെ....
ഒരു പിൻകുറി കൂടി:
വിട്ടു പോയി എത്ര കഴിഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്ത ചില പ്രണയങ്ങളുണ്ട്.. മരണം വരെ മറക്കാനാവാത്ത പോലെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില പ്രണയങ്ങൾ.... അങ്ങനെ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും ലീഗിനെ നിശബ്ദം പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു കാമുകൻ മലബാർ ഭാഗത്തുണ്ട്... ആ സമ്മേളനത്തിന്റ പോസ്റ്റർ വന്നത് മുതൽ അതിന്റെ പ്രചരണം ഏറ്റെടുത്തു ദിവസം രണ്ടെണ്ണം എന്ന കണക്കിൽ നിരന്തരം എഫ് ബി പോസ്റ്റ് ഇട്ട ഒരാൾ.. സമ്മേളനം കൊടി കേറിയ അന്ന് എല്ലാ ഭാരവാഹികളുടെയും ഫോട്ടോ വച്ച് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പാവം... കേസ് എടുത്തപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചു പോസ്റ്റും ഇട്ടു.. ന്നിട്ടും ആ നന്ദി പറഞ്ഞ നേരത്തെങ്കിലും മൂപ്പരെ പേര് ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നു... ഇല്ലോളം നന്ദി വേണം നന്ദി...
അഡ്വ ഷിബു മീരാൻ...
ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി..
മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ്...