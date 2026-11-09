എക്സൈസ് കമീഷണറായിരിക്കേ സീറാം സാംബശിവ റാവു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പരാതി; മന്ത്രി എം. ലിജുവിന് കത്തുനൽകിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എക്സൈസ് കമീഷണറായിരിക്കേ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവിന്റെ പേരിൽ വി. സീറാം സാംബശിവ റാവു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പരാതി. സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആരോൺ കോശി വർഗീസാണ് പരാതിക്കാരൻ. എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവിന് ആരോൺ പരാതി നൽകി. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെയും എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെയും സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക തയാറാക്കുന്ന ചുമതലയുള്ള ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ആരോൺ.
കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്. മൂന്നാംതീയതി പട്ടിക തയാറാക്കുകയും നാലാം തീയതി അത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമീഷണർ ഉത്തരവായി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ആറാം തീയതി രാവിലെ ആരോണിനെയും ചുമതലക്കാരനായ സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടിനെയും സീറാം ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ഈ പട്ടിക താൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോയെന്നും എങ്ങനെയാണിത് തയാറാക്കിയതെന്നും ചോദിച്ച് ശകാരിച്ചെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ശേഷം ഈ പട്ടിക, എക്സൈസ് അസോസിയേഷനും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഇടപെട്ടാണ് തയാറാക്കിയതെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് എഴുതി വാങ്ങിച്ചെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ആരോണിന്റെ ആരോപണം.
അതേസമയം, ബാര് ലൈസന്സ് വിവാദങ്ങള്ക്കിടെ എക്സൈസ് കമീഷണര് സീറാം സാംബശിവ റാവുവിനെ മാറ്റിയിരുന്നു. അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമീഷണർക്കാണ് പകരം ചുമതല നൽകിയത്. പുതിയ ബാറുകള്ക്ക് ലൈസന്സ് നല്കിയ സംഭവത്തില് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു പരസ്യ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയതോടെയായിരുന്നു നടപടി. എക്സൈസ് കമീഷറുടെ നടപടികള് ദുരൂഹമാണെന്നും വകുപ്പിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാറുകള്ക്ക് അനുമതി നല്കുന്ന കാര്യം സര്ക്കാറിനെ അറിയിക്കണമായിരുന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില് പുതിയ ബാറുകള്ക്ക് അനുമതി നല്കിയതില് ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്നും ഇതിനായി നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
സര്ക്കാറുമായോ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായോ കൂടിയാലോചന നടത്താതെയാണ് കമീഷണര് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊണ്ടത്. സര്ക്കാര് അറിഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് താഴെത്തട്ടില് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം നല്കിയത് മുന് ഇടത് സര്ക്കാറാണ്. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ പഴുതുകളും അടക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു സാംബശിവ റാവുവിന്റെ വിശദീകരണം. എക്സൈസ് മന്ത്രി രേഖാമൂലം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഫയലുകള് വേഗത്തില് തീര്പ്പാക്കുന്ന ആളാണ് താന്. സദ്ഭരണണാണ് ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോള് ആരോപണ വിധേയനാകാം. അനാവശ്യ തിടുക്കം കാണിച്ചിട്ടില്ല. മന്ത്രിയുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും സാംബശിവ റാവു പറഞ്ഞിരുന്നു.