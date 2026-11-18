മത്സരത്തിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ സമ്മർദത്തിലാക്കരുത് -മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ്text_fields
മാള: കലാമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ സമ്മർദത്തിലാക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ്. മാള ഉപജില്ല സ്കൂള് കലോത്സവം മാള സെന്റ്. ആന്റണീസ് ഹയര് സെക്കന്ഡറിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പല മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പീലിൽ മന്ത്രി ഇടപെടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചില രക്ഷിതാക്കൾ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സര തീവ്രത ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. താൻ ഒരിക്കലും ഒരു കലാ മത്സരത്തിലും പ്രസംഗത്തിൽ പോലും മത്സരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം തെറ്റുകൂടാതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കഴിവുള്ളവർ ആരായിരുന്നാലും ഉയർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. കലാമത്സരങ്ങളിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് വിധികർത്താക്കൾ ആണെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വിധികർത്താക്കൾ കാണികളാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നടി റാണിയ റാണ കലാമത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. രാധാകൃഷ്ണന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒമ്പത് വേദികളിലാണ് മത്സരങ്ങള് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 74 വിദ്യാലയങ്ങളില് നിന്നുള്ള നാലായിരത്തിലധികം വിദ്യാര്ഥികള് മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ്, ജില്ല പഞ്ചായത്തംഗം സി.ബി. ഷക്കീല, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷിണി രാജീവ്, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന് പോള്സണ് കൊടിയന്, പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന് ജോഷി കാഞ്ഞൂത്തറ, ഫാ. ജോജി പോള് പാലമറ്റത്ത്, പ്രിന്സിപ്പല് എം.പി. മോളി, ഇ.ടി. ഇന്സുങ്, കെ. ശ്രീദേവി എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.