Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിഞ്ഞുവീണു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിഞ്ഞുവീണു
    cancel
    camera_alt

    കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ പൊ​ളി​ഞ്ഞു​വീ​ണ നി​ല​യി​ൽ

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര: കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ള​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പൊ​ളി​ഞ്ഞു വീ​ണ് അ​പ​ക​ടം. ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ ഷീ​റ്റ് മാ​റ്റി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം പി.​കെ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. സ്കൂ​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​വ​ധി​യാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ൻ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി. ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം താ​ഴു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ളി​ഞ്ഞു വീ​ഴു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ഭാ​ഗം താ​ഴ്ന്ന​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ആ​ർ‍ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല. സ്​​കൂ​ളി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഷീ​റ്റി​ട്ട മേ​ൽ​ക്കു​ര മാ​റ്റി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഒ​രു​ഭാ​ഗം പൊ​ളി​ഞ്ഞു​വീ​ണ​ത്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - School Auditorium Roof Collapses During Renovation in Kanjiramkulam
    Next Story
    X