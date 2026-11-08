സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിഞ്ഞുവീണു

സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിഞ്ഞുവീണുtext_fields
നെയ്യാറ്റിൻകര: കാഞ്ഞിരംകുളത്ത് സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിഞ്ഞു വീണ് അപകടം. ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഷീറ്റ് മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. കാഞ്ഞിരംകുളം പി.കെ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് സംഭവം. സ്കൂൾ ശനിയാഴ്ച അവധിയായിരുന്നതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി. ഓഡിറ്റോറിയം നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോൺക്രീറ്റ് പണികൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം താഴുകയും തുടർന്ന് പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയുമായിരുന്നു. കെട്ടിടഭാഗം താഴ്ന്നപ്പോൾതന്നെ തൊഴിലാളികൾ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറിയതുകൊണ്ട് ആർക്കും പരിക്കില്ല. സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഷീറ്റിട്ട മേൽക്കുര മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ ഈ പ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മഴയെ അവഗണിച്ച് പണി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരുഭാഗം പൊളിഞ്ഞുവീണത്.