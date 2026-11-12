കാലടിയിലെ എസ്‌.എഫ്‌.ഐക്കാർ കൂട്ടമായി പി.എസ്‌.സി റാങ്ക് പട്ടികയിലെന്ന്; സേവ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിൻ പരാതി നൽകി

കാലടിയിലെ എസ്.എഫ്.ഐക്കാർ കൂട്ടമായി പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടികയിലെന്ന്; സേവ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിൻ പരാതി നൽകിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ എസ്.എഫ്.ഐ വിദ്യാർഥികൾ കൂട്ടത്തോടെ പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടികയിലെന്ന പരാതിയുമായി സേവ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലാണ് എസ്.എഫ്.ഐ വിദ്യാർഥികൾ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ വലിയൊരു പങ്കും സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് പിഎച്ച്.ഡി. നേടിയവരാണെന്ന് സേവ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു.
സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ നാക് അക്രഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൂർവ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയപ്പോഴാണ് സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ നിയമനവിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ സംസ്കൃതം (സാഹിത്യം) വിഭാഗത്തിലെ 19 പേരാണ് പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ സർവകലാശാലയിലെ മറ്റു വകുപ്പുകൾ പ്ലേസ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കേരള, കാലിക്കറ്റ്, എം.ജി സർവകലാശാലകളിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടികകളിൽ ഇടം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുഫോസിലെയും സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെയും വിദ്യാർഥികൾ കൂട്ടത്തോടെ നിയമനം നേടിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ സംസ്കൃതം (സാഹിത്യം) വിഭാഗത്തിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥിനിയും എസ്.എഫ്.ഐ-ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാവുമായിരുന്ന വനിത പി.എസ്.സി അംഗമായി നിയമിതയായ ശേഷമാണ് സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ പി.എസ്.സി വഴി സർക്കാർ ജോലികൾ ലഭിച്ചത്. വിവിധ പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യകർത്താക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന ആക്ഷേപത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ.
ആരോപണവിധേയമായ നിയമന ശിപാർശകൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥിനിയും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാവുമായ പി.എസ്.സി അംഗത്തിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷണവിധേയമാക്കണമെന്നും സേവ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയതായും കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.