ശബരിമലയിൽ 16ന് നട തുറക്കും; സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ സജ്ജം

ശബരിമലയിൽ 16ന് നട തുറക്കും; സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ സജ്ജംtext_fields
പത്തനംതിട്ട: 41 ദിവസം നീളുന്ന മണ്ഡലകാല തീർഥാടനത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ച ശബരിമലയിൽ നട തുറക്കും. വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി ഇ.ഡി. പ്രസാദ് നമ്പൂതിരി നടതുറന്ന് ശ്രീലകത്ത് ദീപം തെളിക്കും. തുടർന്ന് മേൽശാന്തി പതിനെട്ടാംപടി ഇറങ്ങി ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ അഗ്നി തെളിക്കും. ഈ സമയം ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി എത്തി പതിനെട്ടാംപടിക്ക് താഴെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന നിയുക്ത മേൽശാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയെയും മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി എ. ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയെയും നിലവിലെ മേൽശാന്തി സോപാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും. 6.30ഓടെ സന്നിധാനത്തും പിന്നാലെ മാളികപ്പുറത്തും അവരോധ ചടങ്ങ് നടക്കും.
17ന് വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ മൂന്നിന് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരാണ് സന്നിധാനം, മാളികപ്പുറം നടകൾ തുറക്കുക. മണ്ഡലകാലത്ത് ദർശനം പ്രതിദിനം 80,000 പേർക്ക് എന്നാണ് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 66000 പേർക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് വഴി എത്താം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും പമ്പയിലും യോഗം ചേർന്ന് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറക്കുറെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് ചാലക്കയം-പമ്പ റോഡിന്റെ നവീകരണം അടക്കം റെക്കോഡ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ആശുപത്രികൾ തുറന്നുകഴിഞ്ഞു. അഞ്ച് ഫേസായി പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പൂർത്തിയാക്കി. സ്പെഷൽ സർവിസിന് 446 ബസുകളുമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയും സജ്ജമാണ്. ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് ജില്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചു. ഈ നിലയിൽ ജാഗ്രതയോടെ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് സർക്കാറിന് ഉറപ്പു നൽകിയ കെ. ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ദേവസ്വം ബോർഡ്.
അരവണയുടെ പരമാവധി സ്റ്റോക്ക് 40 ലക്ഷം
ശബരിമലയിൽ തീർഥാടന കാലം ആരംഭിക്കും മുമ്പ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പരമാവധി 40 ലക്ഷം ടിൻ അരവണ മാത്രം. 75 ലക്ഷമായിരുന്നു ആദ്യം ലക്ഷ്യം. ഈ നിലയിൽ സർക്കാറിന് ഉറപ്പു നൽകിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാർ പിന്നീട് അത് 55 ലക്ഷമായി കുറച്ചു. എന്നാൽ, വെള്ളിയാഴ്ച വരെയും 33 ലക്ഷത്തോളം ടിൻ അരവണ മാത്രമാണ് തയാറായത്. ഇനി രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ അത് 38 ലക്ഷത്തോളം ആകാം. നിലവിൽ ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ടാണ് രണ്ടര ലക്ഷം ടിൻ അരവണ നിർമിക്കുന്നത്. നെയ്യ് അടക്കം അരവണ നിർമാണത്തിനുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്ലാന്റുകൾ നവീകരിച്ച് പ്രതിദിനം മൂന്നര ലക്ഷം ടിൻ എന്നനിലയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ വന്നത് വലിയ പോരായ്മയാണ്.
എരുമേലിയിൽ രാസകുങ്കുമം വിൽപന കർശനമായി തടയണം -ഹൈകോടതി
കൊച്ചി: ശബരിമല തീർഥാടന കാലത്ത് എരുമേലിയിൽ രാസകുങ്കുമം വിൽപന തടയണമെന്ന് ഹൈകോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം. ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണത്തിനും പരിഹാരത്തിനുമായി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് 19ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.
എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പരിശോധനകൾക്കായി എട്ട് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിച്ചതായി തദ്ദേശ വകുപ്പ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. രാസ സിന്ദൂരം വിൽപന തടയുക, സോപ്പുപൊടിയുടെ അടക്കം പ്ലാസ്റ്റിക് സാഷെ പാക്കറ്റുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് വിലക്കുക, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചുമതല. ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ചോറ്റാനിക്കര, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, വടക്കുംനാഥൻ, കുറുമാലിക്കാവ്, തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മുടിക്കോട്, ചിറങ്ങര ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഇടത്താവളങ്ങളിലും തീർഥാടകർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായി കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭയും ഇടത്താവളങ്ങളിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.