ശബരിമല ഒരുങ്ങി; ഇനി തീർഥാടനകാലം, ശ്രീകോവിൽ നട ഇന്ന് തുറക്കും

ശബരിമല ഒരുങ്ങി; ഇനി തീർഥാടനകാലം, ശ്രീകോവിൽ നട ഇന്ന് തുറക്കുംtext_fields
ശബരിമല: ശരണഘോഷം മുഴങ്ങുന്ന മണ്ഡലകാല തീർഥാടനത്തിന് ശബരിമലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ശ്രീകോവിൽ നട തുറക്കും. വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി ഇ.ഡി. പ്രസാദ് നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ശ്രീലകത്ത് ദീപം തെളിക്കും. തുടർന്ന് മേൽശാന്തി തീർഥാടനകാലം മുഴുവൻ ജ്വലിച്ചുനിൽക്കുന്ന താഴെ തിരുമുറ്റത്തെ ഹോമകുണ്ഡത്തിലേക്ക് അഗ്നി പകരും. ശേഷം ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന നിയുക്ത മേൽശാന്തിമാരെ സോപാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും.
സന്ധ്യക്ക് ആദ്യം ശബരിമല മേൽശാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും, പിന്നീട് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും അവരോധ ചടങ്ങ് നടക്കും. 41 നാളത്തെ തീർഥാടനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് 17ന് പുലർച്ച മൂന്നിന് വൃശ്ചികപ്പുലരിയിൽ പുതിയ മേൽശാന്തിമാരാകും നട തുറക്കുക. തീർഥാടകരെ വരവേൽക്കാൻ ശബരിമലയും ഇടത്താവളങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ അരവണ പ്ലാന്റിൽ ഉൽപാദനം പൂർണ തോതിലായി. ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ നിർമാണം ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും സ്പെഷൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ച വിവിധ വകുപ്പുകളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറക്കുറെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പൊലീസിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് ഞായറാഴ്ച ചുമതലയേറ്റു. ആറു ഘട്ടങ്ങളിലായി 3205 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീതമാണ് ഡ്യൂട്ടി നോക്കുന്നത്.
ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായി 500ലധികം സ്പെഷൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മരുന്ന് എത്തിച്ചും ഡോക്ടർമാരെ നിയമിച്ചും ആരോഗ്യ വകുപ്പും തയാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ പമ്പ, നിലക്കൽ ഡിപ്പോകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. നിലക്കൽ ചെയിൻ സർവിസിനുള്ള 183 ബസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചും 11 കെ.വി എ.ബി.സി ലൈനുകൾ വലിച്ചും തടസ്സമില്ലാതെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി പൂർത്തിയാക്കി.
നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ചാലക്കയം-പമ്പ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ ഞായറാഴ്ച നിർവഹിച്ചു. ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനകം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി അറിയിച്ചു.