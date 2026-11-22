മാന്യമായി പെരുമാറാത്ത പൊലീസുകാരെ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് അയക്കരുത്; എസ്.പിമാർക്ക് ഐ.ജിയുടെ കത്ത്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: മാന്യമായി പെരുമാറാത്ത പൊലീസുകാരെ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് അയക്കരുതെന്ന് ഐ.ജി പി. പ്രകാശ്. നിലയ്ക്കലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ പൊലീസുകാരന്റെ പെരുമാറ്റം സേനക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കി. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കലാണ് പൊലീസിന്റെ കടമ. അതിന് കളങ്കം വരുത്തുന്നവരെ ഡ്യൂട്ടിക്കായി അയക്കാതിരിക്കാൻ എസ്.പിമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇക്കാര്യമാവശ്യപ്പെട്ട് എസ്.പിമാർക്ക് ഐ.ജി നൽകിയ കത്ത് നൽകി.
അതേസമയം, നിലയ്ക്കലിൽ തീർഥാടകരുമായി എത്തിയ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പൊലീസ് അതിക്രമം കാണിച്ച സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയൻ. എറണാകുളം വടക്കൻ പരവൂർ സ്വദേശിയായ പ്രശാന്തിനാണ് മർദനമേറ്റത്. ഡ്രൈവറെ മർദിച്ച എറണാകുളം റൂറൽ എ.എസ്.ഐ ജിജോയ്ക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്ക് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല തീർഥാടകരുമായി എത്തിയ വാഹനം നിലയ്ക്കലിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തർക്കമുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച വെളുപ്പിനെ നാലുമണിയോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. എറണാകുളത്തുനിന്നും തീർഥാടകരുമായി എത്തിയ വാഹനത്തിൽനിന്ന് അവരെ ഇറക്കിയ ശേഷം 11-ാം നമ്പറിൽ വരുന്ന പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാനാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ നിർദേശിച്ചത്.
തീർഥാടകരെ ഇറക്കുന്ന സമയത്താണ് എ.എസ്.ഐ ജിജോയ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പാർക്കിങ് സ്ലോട്ടിൽ ചെന്നശേഷം തീർഥാടകരെ ഇറക്കിയാൽ മതിയെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ, തന്നോട് മറ്റൊരു പോലീസുദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ തീർഥാടകരെ ഇറക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞതോടെയാണ് തർക്കത്തിന്റെ തുടക്കം. തർക്കം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ പ്രശാന്ത് തന്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ എ.എസ്.ഐയുടെ ദൃശ്യം പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം മൊബൈൽ തട്ടിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. പിന്നാലെ, വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കിയശേഷം എറണാകുളത്തുനിന്നും പിടിച്ചോളാം എന്ന തരത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരാമർശം ഉണ്ടായതായി പ്രശാന്ത് പറയുന്നു.
അപ്പോൾ താൻ, എറണാകുളത്ത് നോർത്ത് പരവൂർ നിന്നാണെന്നും, കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഭീഷണിയുടെ സ്വരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എ.എസ്.ഐ തനിക്കുനേരെ അതിക്രമം കാണിച്ചതെന്ന് പ്രശാന്ത് പറയുന്നു. പ്രശാന്തിന്റെ ഫോണിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് എ.എസ്.ഐക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനമായത്. വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയൻ, വൈകാതെ തന്നെ എ.എസ്.ഐക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി. നിലയ്ക്കൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറാണ് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ എ.എസ്.ഐയായ ജിജോയ്ക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവുക.
നടപടി സ്വീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. 'എന്റെ കൈയിൽ വിഡിയോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തത്. വിഡിയോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം വെറും വാക്കാക്കി കളയുമായിരുന്നു. വേറെ തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എ.എസ്.ഐക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമായിരുന്നില്ല.' പ്രശാന്ത് പറയുന്നു. അതേസമയം, അയ്യപ്പന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ആരായാലും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കേസുകൾ സർക്കാർ കർശനമായി അന്വേഷിക്കും. തീർഥാടകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നടപടി ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായാലും സർക്കാർ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.