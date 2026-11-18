സ്വര്ണ മിശ്രിതം തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച ജീന്സ്, ക്യാപ്സ്യൂൾ; കരിപ്പൂരിൽ രണ്ടു കോടിയുടെ സ്വർണവേട്ടtext_fields
കൊണ്ടോട്ടി: കരിപ്പൂരിലെ കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പൊലീസിന്റെ വന് സ്വർണവേട്ട. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി മിശ്രിതരൂപത്തില് കടത്താന് ശ്രമിച്ച രണ്ടു കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. ഇരു സംഭവങ്ങളിലുമായി യാത്രക്കാരടക്കം നാലുപേരെ കരിപ്പൂര് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോഴിക്കോട് വളയം സ്വദേശി അല് അമീന് (24), നാദാപുരം സ്വദേശികളായ എം. ഹാരിസ് (36), പി.ടി. ഹാരിസ് (38), മലപ്പുറം കൊളത്തൂര് സ്വദേശി ഷാജഹാൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 1.30ഓടെ ദുബൈയില്നിന്ന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ അല് അമീന് സ്വര്ണ മിശ്രിതം തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച ജീന്സാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. കസ്റ്റംസ് പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇയാളെ സംശയം തോന്നി പൊലീസ് പിടികൂടുകയും പരിശോധിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിലാണ് വസ്ത്രത്തില് സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാള് ധരിച്ചിരുന്ന ജീന്സിന് 1.455 കിലോ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പിടികൂടിയ സ്വർണത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയില്പരം വിലവരും. അല് അമീനില്നിന്ന് സ്വർണം സ്വീകരിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു നാദാപുരം സ്വദേശികളായ എം. ഹാരിസും പി.ടി. ഹാരിസും.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30ന് റാസല്ഖൈമയില്നിന്നാണ് മലപ്പുറം കൊളത്തൂര് സ്വദേശി ഷാജഹാന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയത്. സ്വർണ മിശ്രിതം ക്യാപ്സ്യൂള് രൂപത്തിലാക്കി ശരീരത്തിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇയാള് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ശരീരത്തിനകത്ത് മൂന്നു സ്വർണ മിശ്രിത ക്യാപ്സ്യൂളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പരിശോധനയില് വ്യക്തമായി. 790.5 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണ മിശ്രിതത്തിന് ഒരു കോടിയിലധികം വിലയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കരിപ്പൂര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് ഹൗസ് ഓഫിസര് ശൈലേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം പിടികൂടിയ സ്വർണവും മറ്റു തൊണ്ടിമുതലുകളും തുടരന്വേഷണത്തിനായി എയര് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റിവ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി.
നവംബര് ആറിനും കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണവുമായെത്തിയ രണ്ടു യാത്രക്കാരെയും സ്വർണം സ്വീകരിക്കാനെത്തിയയാളെയും വിമാനത്താവള പരിസരത്തുവെച്ച് പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. നവംബര് രണ്ടിനും നാലിനും കരിപ്പൂര് വഴി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം കവരാന് ശ്രമിച്ച സംഭവങ്ങളും പൊലീസ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിച്ചിരുന്നു. സ്വർണ കള്ളക്കടത്ത് സംഘം കരിപ്പൂരിനെ വീണ്ടും താവളമാക്കുന്നെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് പൊലീസ് ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്.