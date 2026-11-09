പരീക്ഷ ജോയന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നീട്ടിയതിൽ വിവാദംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് യു.ഡി.എഫ് സംഘടന പ്രതിനിധികൾ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിന് പരക്കംപായുന്നതിനിടെ ഇടതുസർക്കാർ നിയമിച്ച ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ജോയന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലാവധി ഒരുവർഷം നീട്ടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. മൂന്നാർ ഗവ. കോളജ് അധ്യാപകൻ ഡോ. മാണിക്യരാജിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലാവധി നീട്ടിയതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ്, കോൺഗ്രസ് അനുകൂല കോളജ് അധ്യാപക സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവന്നു.
പരീക്ഷാ ജോയന്റ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിൽ പകരം നിയമനത്തിന് ലീഗ്, കോൺഗ്രസ് അധ്യാപക സംഘടനകൾ പേര് നിർദേശിച്ചിരിക്കെയാണ് നിലവിലെ ജോയന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാലാവധി 2027 ഒക്ടോബർ 16 വരെ നീട്ടിയത്. എന്നാൽ മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ ജോയന്റ് ഡയറക്ടറെ മാറ്റുന്നത് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്നാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ നിലപാട്.
ഹയർസെക്കൻഡറി അക്കാദമിക് വിഭാഗം ജോയന്റ് ഡയറക്ടറെ നേരത്തെ മാറ്റുകയും പകരം ലീഗ് കോളജ് അധ്യാപക സംഘടന പ്രതിനിധിയെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരീക്ഷാ ജോയന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നീട്ടിയതിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ സമീപിക്കാനാണ് സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.